Mengenal Budaya secara Mendalam, Jadi Momen Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia

MENGENAL lebih dalam budaya Indonesia menjadi salah satu cara untuk lebih mencintai Tanah Air dan merayakan Kemerdekaan. Indonesia memiliki beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya yang bisa didatangi.

Tidak hanya destinasi saja, tetapi Indonesia juga memiliki hotel yang bisa menawarkan pengalaman menginap sekaligus mengenal budaya. Salah satunya ialah Royal Ambarrukmo Hotel yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Royal Ambarrukmo Yogyakarta memadukan kemegahan warisan budaya Jawa dengan fasilitas modern.

Hotel ini dikelilingi situs-situs bersejarah termasuk Keraton Yogyakarta dan berlokasi tidak jauh dari kawasan Candi Prambanan. Hotel bintang lima ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang mencari pengalaman menginap berkelas dalam balutan budaya yang autentik.

Hotel yang didirikan pada 1966 dan direvitalisasi secara menyeluruh pada 2011 ini berdiri di atas lahan bersejarah yang dahulu merupakan bagian dari kompleks Pesanggrahan Kedhaton Ambarrukmo. Hingga kini, area heritage hotel ini tetap mempertahankan sejumlah bangunan asli, seperti Pendopo Agung, Ndalem Ageng, serta taman yang tertata indah.

Nilai-nilai sejarah tersebut terus dihidupkan melalui beragam pengalaman budaya yang ditawarkan kepada para tamu, mulai dari ritual teh Patehan, kelas tari klasik, pertunjukan musik tradisional harian, hingga santapan kerajaan bertajuk Ladosan Dhahar (Rijsttafel) yang disajikan di area heritage.

Hotel ini menghadirkan 247 kamar dengan 7 tipe, yaitu Ambarrukmo Suite, Executive Suite, Junior Suite, Royal Premier, Studio Room, Premier Room, dan Deluxe Room.

Selain itu, hotel ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk melengkapi pengalaman menginap, termasuk kolam renang outdoor semiolimpik bernuansa tropis, pusat kebugaran, ballroom berkapasitas besar, ruang pertemuan, taman yang asri, Nurkadatyan Spa dengan terapi tradisional, SamaZana Restaurant yang menyajikan ragam kuliner lokal dan internasional, serta Kedhaton Hamengku Buwono VII yang menjadi bagian integral dari kompleks heritage.

Lalu, hotel ini juga menyediakan program tur bersepeda (cycling tour) di sekitar kawasan hotel serta berbagai aktivitas di pendopo seperti kelas membatik dan gamelan.

Media Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi dan menginap di Royal Ambarrukmo Hotel pada Selasa-Rabu (12-13/8), dalam rangkaian perjalanan Media Trip bersama Traveloka yang digelar pada 11-13 Agustus 2025.

Suasana nyaman dan tenang di area hotel sangat mendukung untuk beristirahat. Tak hanya itu, makanan yang disajikan pun beragam untuk tamu yang menginap dengan cita rasa khas dan enak. Tak hanya itu, banyak kegiatan yang menarik terkait budaya Jawa yang bisa diikuti. Kamu bisa mengenal lebih dalam budaya Jawa dari hotel ini.

Kemitraan strategis dengan Traveloka yang telah terjalin seja 2015 turut memperkuat posisi ini, dengan mencatat rata-rata peningkatan pemesanan sebesar 68%. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk memperkenalkan kekayaan budaya Yogyakarta kepada wisatawan domestik maupun internasional.

Royal Ambarrukmo juga mendapatkan penghargaan The Best Guest Experience in Cleanliness Prestige 2018 dari Traveloka dan Traveloka Hotel Appreciation 2023: Exceptional Guest Experience.

“Terletak di jantung Kota Yogyakarta dan dikelilingi oleh warisan budaya Keraton, Royal Ambarrukmo Yogyakarta berkomitmen untuk menghadirkan Javanese heritage experience bagi setiap tamu, baik yang datang untuk perjalanan bisnis maupun berlibur,” tutur I Gede Sujana, General Manager Royal Ambarrukmo.

“Kemitraan strategis kami dengan Traveloka, yang telah terjalin sejak tahun 2015, berperan penting dalam menjangkau lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang mencari pengalaman menginap yang berkelas dan bernuansa budaya. Dengan visi untuk memberikan layanan terbaik, kami berharap kolaborasi ini dapat semakin memudahkan wisatawan merasakan pengalaman menginap yang autentik, berkelas, dan tak terlupakan, sekaligus memperkuat posisi Royal Ambarrukmo sebagai destinasi heritage hospitality unggulan di Indonesia," sambungnya.

Perjalanan Media Trip bersama Traveloka yang dilaksanakan pada 11-13 Agustus 2025 yang digelar oleh Traveloka merupakan bagian dari kampanye Pesta Diskon 17-an Traveloka.

"Perjalanan ini juga merupakan bagian dari kampanye Pesta Diskon 17-an Traveloka, yang dihadirkan dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung hingga 17 Agustus 2025, kampanye ini mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang bermakna melalui eksplorasi budaya, kuliner lokal, dan destinasi-destinasi Nusantara. Lewat beragam penawaran menarik, Traveloka tak hanya mendorong minat bepergian tetapi juga memperkuat kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal dan pelestarian budaya," kata Albert, Co-founder, Traveloka.

Lebih lanjut, Albert mengungkapkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi super-prioritas Indonesia, menyuguhkan perpaduan budaya, tradisi, dan kehangatan masyarakat dalam desa-desa wisatanya. Sementara Magelang yang kaya dengan warisan sejarah menghadirkan pengalaman yang tak kalah menarik. Keunikan ini menjadikan keduanya destinasi populer bagi wisatawan yang semakin mengutamakan perjalanan yang autentik dan bermakna.

"Komitmen kami tetap sama: menghadirkan pengalaman menjelajah yang menyenangkan sekaligus membawa dampak positif bagi komunitas lokal dan industri pariwisata secara luas. Komitmen ini kami wujudkan lewat kolaborasi erat dengan para mitra transportasi, akomodasi, hingga aktivitas wisata untuk memperluas akses dan visibilitas, serta menciptakan dampak bisnis jangka panjang," ungkap Albert.

"Selaras dengan tren wisata saat ini, di mana 70% wisatawan Indonesia memilih liburan domestik karena kenyamanan dan keterjangkauannya, sementara 37% mencari pengalaman yang kaya akan nilai budaya dan sejarah," sambungnya. (H-2)