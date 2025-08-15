Duta Besar Australia Berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah

Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier (kanan) saat bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.(MI/HO)

DUTA Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.

Duta Besar Brazier bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas hubungan antarmasyarakat yang erat antara Australia dan Yogyakarta yang terus berkembang melalui pendidikan dan pertukaran budaya.

Selama berada di Yogyakarta, Duta Besar Brazier juga bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta, serta berkunjung ke Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Baca juga : Pameran Persahabatan Australia–Indonesia Dibuka di Yogyakarta

“Saya sangat senang dapat secara resmi berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia. Sungguh luar biasa dapat menjajaki peluang untuk memperkuat dan membangun hubungan yang lebih erat antara Australia dan daerah-daerah ini,” kata Duta Besar Brazier.

Dalam kunjungan ini, Duta Besar Brazier bertemu dengan Mayor Jenderal TNI Arnold A P Ritiauw, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Akmil, di Akademi Militer Nasional Indonesia (Akmil) di Magelang untuk menekankan nilai kerja sama praktis dan interoperabilitas antar angkatan bersenjata kita.

Duta Besar Brazier juga bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, dan mengunjungi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) untuk menyoroti kerja sama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam mendukung penegakan hukum di kawasan.

Duta Besar Brazier juga menyelenggarakan acara alumni Australia di Yogyakarta dan Semarang. Jaringan alumni Australia di Indonesia, yang mencakup lebih dari 200.000 orang, terus menjadi bagian dari kerja sama kita yang sangat berharga dan dirayakan. (Z-1)