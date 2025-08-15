Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Duta Besar Australia Berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah

Basuki Eka Purnama
15/8/2025 05:56
Duta Besar Australia Berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier (kanan) saat bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.(MI/HO)

DUTA Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.

Duta Besar Brazier bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas hubungan antarmasyarakat yang erat antara Australia dan Yogyakarta yang terus berkembang melalui pendidikan dan pertukaran budaya.

Selama berada di Yogyakarta, Duta Besar Brazier juga bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta, serta berkunjung ke Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Baca juga : Pameran Persahabatan Australia–Indonesia Dibuka di Yogyakarta

“Saya sangat senang dapat secara resmi berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia. Sungguh luar biasa dapat menjajaki peluang untuk memperkuat dan membangun hubungan yang lebih erat antara Australia dan daerah-daerah ini,” kata Duta Besar Brazier.

Dalam kunjungan ini, Duta Besar Brazier bertemu dengan Mayor Jenderal TNI Arnold A P Ritiauw, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Akmil, di Akademi Militer Nasional Indonesia (Akmil) di Magelang untuk menekankan nilai kerja sama praktis dan interoperabilitas antar angkatan bersenjata kita.

Duta Besar Brazier juga bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, dan mengunjungi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) untuk menyoroti kerja sama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam mendukung penegakan hukum di kawasan.

Duta Besar Brazier juga menyelenggarakan acara alumni Australia di Yogyakarta dan Semarang. Jaringan alumni Australia di Indonesia, yang mencakup lebih dari 200.000 orang, terus menjadi bagian dari kerja sama kita yang sangat berharga dan dirayakan. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved