Prakiraan Cuaca Minggu 17 Agustus 2025: Cerah dan Hujan Iringi HUT ke-80 RI

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI. Sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan, masih berada dalam musim kemarau dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan.
Meski demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Hal ini dipicu oleh dinamika atmosfer, termasuk sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera Barat serta sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di Sumatera, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kepulauan Aru.
BMKG menyebutkan, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sementara itu, angin kencang berpotensi melanda Aceh, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Untuk wilayah pesisir, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Samudera Hindia barat Lampung dan Samudera Hindia selatan Jawa. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, dan Papua Selatan.
Suhu udara relatif tinggi masih diperkirakan terjadi di beberapa kota besar, termasuk Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dengan suhu berkisar 32–33 derajat Celsius. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondisi tubuh, terutama yang beraktivitas di luar ruangan.
BMKG mengingatkan, informasi prakiraan ini bersifat umum. Untuk informasi lebih spesifik, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG atau situs resmi www.bmkg.go.id. (E-3)
