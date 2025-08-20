Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Hujan di Sore Hari

Headline
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota diimbau untuk lagi-lagi waspada terhadap cuaca hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Berdasarkan Prakiraan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari.
Pada pagi hari, cuaca Jakarta secara keseluruhan akan berawan dengan suhu berkisar 27–29 derajat Celsius.
Memasuki siang, sebagian besar Jakarta masih berawan, kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang diprediksi hujan. Suhu rata-rata mencapai 28–29 derajat Celsius..
Pada sore hari, hujan akan mengguyur seluruh kawasan ibu kota. Kondisi tersebut akan bertahan hingga malam di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sementara, daerah lainnya akan berawan.
Warga diimbau tetap waspada dan menyiapkan payung dan jas hujan bila beraktivitas di luar ruangan. (Ant/E-3)
