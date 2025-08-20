Prakiraan Cuaca BMKG 20 Agustus 2025: Waspada Hujan Ringan, Petir, dan Gelombang Tinggi

Prakiraan cuaca hari ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Indonesia untuk Rabu, 20 Agustus 2025. Sejumlah wilayah diprediksi mengalami kondisi berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir. Masyarakat diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Prakiraan Cuaca Pulau Sumatera

Hujan Ringan: Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang

Berawan: Pekan Baru

Berawan Tebal: Padang, Banda Aceh

Hujan Petir: Bandar Lampung

Prakiraan Cuaca Pulau Jawa

Hujan Ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta

Hujan Petir: Bandung, Jakarta, Surabaya

Berawan: Denpasar, Mataram

Cerah Berawan: Kupang

Prakiraan Cuaca Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Palangkaraya, Banjarmasin

Hujan Petir: Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor

Prakiraan Cuaca Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Palu, Mamuju, Manado, Kendari

Berawan Tebal: Makassar

Hujan Lebat: Gorontalo

Prakiraan Cuaca Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Manokwari, Jaya Wijaya, Merauke

Hujan Sedang: Sorong, Jayapura

Hujan Petir: Nabire

Dinamika Atmosfer dan Bibit Siklon Tropis

BMKG juga melaporkan adanya bibit siklon tropis 90W dengan kecepatan angin 20–25 knot dan tekanan minimum 1008 hPa. Potensi menjadi siklon dalam 24 jam ke depan dikategorikan rendah.

Selain itu, terpantau sirkulasi siklonik di Laut Sulu yang memicu terbentuknya daerah konvergensi di:

Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara

Laut Sulu dan Selat Makassar

Selat Malaka

Samudra Hindia Selatan Lampung hingga Jawa Tengah

Laut Maluku, Laut Sulawesi, hingga Papua Selatan

Potensi Cuaca Ekstrem

Hujan Sedang-Lebat: ditandai simbol kuning

Hujan Lebat-Sangat Lebat: simbol jingga (Jawa Tengah, Maluku Utara, Papua Barat Daya)

Angin Kencang: simbol biru (Maluku, Nusa Tenggara Timur)

BMKG memperingatkan potensi gelombang 2,5-4 meter di:

Samudra Hindia Selatan

Perairan Jawa Timur

Potensi Banjir Rob

Warga pesisir Jawa Tengah diimbau mewaspadai banjir rob.

Cara Pantau Info Cuaca Terbaru

Untuk informasi cuaca real-time setiap jam, masyarakat dapat: