Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Prakiraan Cuaca BMKG 20 Agustus 2025: Waspada Hujan Ringan, Petir, dan Gelombang Tinggi

Haliza Tiara Lintang
20/8/2025 05:30
Prakiraan cuaca hari ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Indonesia untuk Rabu, 20 Agustus 2025. Sejumlah wilayah diprediksi mengalami kondisi berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir. Masyarakat diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Prakiraan Cuaca Pulau Sumatera

  • Hujan Ringan: Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang
  • Berawan: Pekan Baru
  • Berawan Tebal: Padang, Banda Aceh
  • Hujan Petir: Bandar Lampung

Prakiraan Cuaca Pulau Jawa

  • Hujan Ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta
  • Hujan Petir: Bandung, Jakarta, Surabaya
  • Berawan: Denpasar, Mataram
  • Cerah Berawan: Kupang

Prakiraan Cuaca Pulau Kalimantan

  • Hujan Ringan: Palangkaraya, Banjarmasin
  • Hujan Petir: Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor
  • Prakiraan Cuaca Pulau Sulawesi
  • Hujan Ringan: Palu, Mamuju, Manado, Kendari
  • Berawan Tebal: Makassar
  • Hujan Lebat: Gorontalo

Prakiraan Cuaca Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Manokwari, Jaya Wijaya, Merauke
  • Hujan Sedang: Sorong, Jayapura
  • Hujan Petir: Nabire

Dinamika Atmosfer dan Bibit Siklon Tropis

BMKG juga melaporkan adanya bibit siklon tropis 90W dengan kecepatan angin 20–25 knot dan tekanan minimum 1008 hPa. Potensi menjadi siklon dalam 24 jam ke depan dikategorikan rendah.

Selain itu, terpantau sirkulasi siklonik di Laut Sulu yang memicu terbentuknya daerah konvergensi di:

Baca juga : Prakiraan Cuaca Ekstrem Senin 21 Juli 2025: BMKG Ingatkan Warga Pesisir!

  • Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara
  • Laut Sulu dan Selat Makassar
  • Selat Malaka
  • Samudra Hindia Selatan Lampung hingga Jawa Tengah
  • Laut Maluku, Laut Sulawesi, hingga Papua Selatan

Potensi Cuaca Ekstrem

  • Hujan Sedang-Lebat: ditandai simbol kuning
  • Hujan Lebat-Sangat Lebat: simbol jingga (Jawa Tengah, Maluku Utara, Papua Barat Daya)
  • Angin Kencang: simbol biru (Maluku, Nusa Tenggara Timur)

Gelombang Tinggi

BMKG memperingatkan potensi gelombang 2,5-4 meter di:

  • Samudra Hindia Selatan
  • Perairan Jawa Timur
  • Potensi Banjir Rob

Warga pesisir Jawa Tengah diimbau mewaspadai banjir rob.

Cara Pantau Info Cuaca Terbaru

Untuk informasi cuaca real-time setiap jam, masyarakat dapat:

  • Mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store & Play Store
  • Mengunjungi website resmi BMKG
  • Memantau update di media sosial BMKG. (YouTube BMKG/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
