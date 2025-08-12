Prakiraan Cuaca Selasa, 12 Agustus: Waspada Potensi Banjir dan Gelombang Tinggi di Pesisir Indonesia

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Selasa, 12 Agustus 2025.
Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, beberapa dinamika atmosfer menyebabkan potensi hujan masih ada di sejumlah wilayah.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:
Sirkulasi siklonik terpantau di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan Pasifik Timur Filipina.
Kondisi ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan dari Sulawesi Utara hingga Samudra Pasifik Timur Filipina.
Daerah konvergensi lain diprediksi terbentuk dari:
Daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di sekitar Laut Natuna Utara dan di perairan utara Papua Barat Daya.
Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut.
Perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di:
Waspadai juga potensi banjir rob di pesisir:
Bagi Anda yang tinggal di Kota Makassar, Palu, Gorontalo, dan Kendari, waspada suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, terutama jika Anda beraktivitas di luar ruangan.
Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.
Berdasarkan BMKG, gempa bumi tektonik magnitudo 4.7 terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT.
BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap ketiga di Provinsi Riau untuk upaya preventif memperpanjang masa tanggap darurat karhutla
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.
Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di DKI Jakarta masih diimbau untuk waspada terhadap kondisi cuaca.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam.
BANJIR menerjang permukiman warga di wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok,Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Griya Alif.
