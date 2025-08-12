Prakiraan Cuaca Selasa, 12 Agustus: Waspada Potensi Banjir dan Gelombang Tinggi di Pesisir Indonesia

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Selasa, 12 Agustus 2025.

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, beberapa dinamika atmosfer menyebabkan potensi hujan masih ada di sejumlah wilayah.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:

Pulau Sumatera

Berawan: Pekanbaru

Berawan Tebal: Banda Aceh, Padang

Hujan Sedang: Medan

Hujan Ringan: Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung

Hujan Petir: Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang

Pulau Jawa

Berawan Tebal: Surabaya

Hujan Ringan: Bandung, Semarang, Yogyakarta

Hujan Sedang: Serang

Hujan Petir: Jakarta

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah Berawan: Kupang

Berawan Tebal: Mataram

Hujan Ringan: Denpasar

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Pontianak, Palangkaraya, Samarinda

Hujan Sedang: Tanjung Selor

Hujan Petir: Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Makassar, Kendari, Gorontalo

Hujan Sedang: Palu

Hujan Lebat: Mamuju

Hujan Petir: Manado

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke

Sirkulasi siklonik terpantau di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan Pasifik Timur Filipina.

Kondisi ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan dari Sulawesi Utara hingga Samudra Pasifik Timur Filipina.

Daerah konvergensi lain diprediksi terbentuk dari:

Samudra Hindia Barat Laut Aceh hingga Kamboja

Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaysia

Perairan Kepulauan Mentawai hingga Riau

Perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Selatan

Perairan selatan Banten hingga Lampung

Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah

Maluku bagian tenggara hingga Maluku Utara

Papua Nugini hingga Papua Barat Daya dan di perairan utara Papua

Daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di sekitar Laut Natuna Utara dan di perairan utara Papua Barat Daya.

Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut.

Perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di:

Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung

Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspadai juga potensi banjir rob di pesisir:

Sumatera Utara

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Pesisir utara Pulau Jawa (Banten, Jakarta)

Pesisir Jawa Tengah, pesisir selatan DIY

Pesisir Bali

Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

Pesisir Maluku dan Papua Selatan

Bagi Anda yang tinggal di Kota Makassar, Palu, Gorontalo, dan Kendari, waspada suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, terutama jika Anda beraktivitas di luar ruangan.

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

Sumber: Youtube BMKG