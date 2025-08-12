Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Selasa, 12 Agustus: Waspada Potensi Banjir dan Gelombang Tinggi di Pesisir Indonesia

Muhammad Ghifari A
12/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca Selasa, 12 Agustus: Waspada Potensi Banjir dan Gelombang Tinggi di Pesisir Indonesia
Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Selasa, 12 Agustus 2025.

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, beberapa dinamika atmosfer menyebabkan potensi hujan masih ada di sejumlah wilayah.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu, 9 Agustus 2025: Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi

Pulau Sumatera

  • Berawan: Pekanbaru
  • Berawan Tebal: Banda Aceh, Padang
  • Hujan Sedang: Medan
  • Hujan Ringan: Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung
  • Hujan Petir: Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang

Pulau Jawa

  • Berawan Tebal: Surabaya
  • Hujan Ringan: Bandung, Semarang, Yogyakarta
  • Hujan Sedang: Serang
  • Hujan Petir: Jakarta

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

  • Cerah Berawan: Kupang
  • Berawan Tebal: Mataram
  • Hujan Ringan: Denpasar

Pulau Kalimantan

  • Hujan Ringan: Pontianak, Palangkaraya, Samarinda
  • Hujan Sedang: Tanjung Selor
  • Hujan Petir: Banjarmasin

Pulau Sulawesi

  • Berawan Tebal: Makassar, Kendari, Gorontalo
  • Hujan Sedang: Palu
  • Hujan Lebat: Mamuju
  • Hujan Petir: Manado

Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke

Sirkulasi siklonik terpantau di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan Pasifik Timur Filipina.

Kondisi ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Makassar, dan dari Sulawesi Utara hingga Samudra Pasifik Timur Filipina.

Daerah konvergensi lain diprediksi terbentuk dari:

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG: Peringatan Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi 1 Agustus 2025

  • Samudra Hindia Barat Laut Aceh hingga Kamboja
  • Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaysia
  • Perairan Kepulauan Mentawai hingga Riau
  • Perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Selatan
  • Perairan selatan Banten hingga Lampung
  • Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah
  • Maluku bagian tenggara hingga Maluku Utara
  • Papua Nugini hingga Papua Barat Daya dan di perairan utara Papua

Daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di sekitar Laut Natuna Utara dan di perairan utara Papua Barat Daya.

Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut.

Perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di:

  • Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung
  • Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspadai juga potensi banjir rob di pesisir:

  • Sumatera Utara
  • Kepulauan Riau
  • Bangka Belitung
  • Pesisir utara Pulau Jawa (Banten, Jakarta)
  • Pesisir Jawa Tengah, pesisir selatan DIY
  • Pesisir Bali
  • Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
  • Pesisir Maluku dan Papua Selatan

Bagi Anda yang tinggal di Kota Makassar, Palu, Gorontalo, dan Kendari, waspada suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, terutama jika Anda beraktivitas di luar ruangan.

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

Sumber: Youtube BMKG



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved