Prakiraan Cuaca BMKG 22 Agustus 2025: Waspada Hujan Berpotensi Banjir, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem pada Jumat, 22 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan diguyur hujan lebat, disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang berisiko memicu banjir.

Bibitsiklon tropis 90W di timur Filipina (≈ 15 knot / ± 30 km/jam ) bergerak barat–barat laut, memicu konvergensi & konfluensi. Potensi menjadi siklon dalam 24 jam: rendah .

Sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik utara Papua Barat membentuk jalur konvergensi luas hingga timur Filipina.

Dampak utama: hujan lebat–sangat lebat di beberapa wilayah, angin kencang, serta gelombang 2,5–4 m terutama di Samudra Hindia selatan Banten–NTB.

Dinamika Atmosfer Konvergensi/konfluensi memanjang dari Laut Sulu hingga Pulau Luzon, serta dari Samudra Pasifik utara Papua Barat menuju timur Filipina. Jalur konvergensi lain terpantau dari pesisir barat daya Bengkulu–Sumatera Selatan; pesisir selatan Jawa Timur–Jawa Barat; Selat Makassar bagian selatan–Kalimantan Selatan; Laut Sulu–Filipina selatan; Teluk Bone–Sulawesi Tengah–Laut Sulawesi; dan dari Laut Halmahera menuju Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.

Wilayah Berpotensi Hujan Intensitas Hujan sedang–lebat : Sepanjang jalur konvergensi.

: Sepanjang jalur konvergensi. Hujan lebat–sangat lebat : Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku.

: Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku. Hujan sedang : Palembang, Pangkal Pinang, Sorong.

: Palembang, Pangkal Pinang, Sorong. Hujan ringan : Medan, Bengkulu, Jambi, Palu, Mamuju, Kupang, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke.

: Medan, Bengkulu, Jambi, Palu, Mamuju, Kupang, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke. Hujan petir: Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Ternate, Nabire.

Peringatan Banjir Pesisir BMKG mengimbau kewaspadaan di pesisir berikut karena potensi banjir/rob: Sumatera Utara

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Tengah & Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Selatan & Kalimantan Barat

Sulawesi Utara

Prakiraan Kota-Kota Besar (YouTube BMKG) Sumatera Berawan: Banda Aceh

Berawan Tebal: Padang

Hujan Ringan: Medan

Potensi Hujan Petir: Pekanbaru, Tanjung Pinang

Hujan Sedang: Palembang, Pangkal Pinang

Hujan Petir: Bandar Lampung Jawa Berawan: Yogyakarta

Berkabut: Surabaya

Hujan Ringan: Jakarta, Serang, Bandung Bali & Nusa Tenggara Cerah Berawan: Kupang

Berawan Tebal: Mataram

Hujan Ringan: Denpasar Kalimantan Hujan Ringan: Pontianak, Palangkaraya, Samarinda

Potensi Hujan Petir: Tanjung Selor, Banjarmasin Sulawesi Berawan Tebal: Makassar, Kendari, Gorontalo

Hujan Ringan: Palu, Mamuju Indonesia Timur Hujan Ringan: Ambon, Manokwari, Jayapura, Merauke

Hujan Sedang: Sorong

Potensi Hujan Petir: Ternate, Nabire

Suhu & Angin Suhu maksimum 32–33°C: Mataram, Palangkaraya, Kupang, Pontianak.

32–33°C: Mataram, Palangkaraya, Kupang, Pontianak. Angin kencang: Bali, Nusa Tenggara Timur, Aceh.

Peringatan Gelombang Tinggi Peningkatan angin permukaan > 25 knot diperkirakan di Teluk Karpentaria, Laut Arafuru, pesisir selatan Papua, dan Teluk Koral. Dampaknya, gelombang 2,5–4 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.

Sumber: Channel YouTube resmi BMKG. Informasi ini untuk tanggal prakiraan Jumat, 22 Agustus 2025. Selalu cek pembaruan resmi BMKG untuk peringatan terbaru. (z-10)