Prakiraan Cuaca BMKG 22 Agustus 2025: Waspada Hujan Berpotensi Banjir, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Sekar Arum Pramudita
22/8/2025 05:30
Prakiraan cuaca BMKG Hari ini.(Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem pada Jumat, 22 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan diguyur hujan lebat, disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang berisiko memicu banjir.

  • Bibitsiklon tropis 90W di timur Filipina (≈ 15 knot / ±30 km/jam) bergerak barat–barat laut, memicu konvergensi & konfluensi. Potensi menjadi siklon dalam 24 jam: rendah.
  • Sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik utara Papua Barat membentuk jalur konvergensi luas hingga timur Filipina.
  • Dampak utama: hujan lebat–sangat lebat di beberapa wilayah, angin kencang, serta gelombang 2,5–4 m terutama di Samudra Hindia selatan Banten–NTB.
Hujan Lebat Banjir Pesisir Angin Kencang Gelombang Tinggi

Dinamika Atmosfer

Konvergensi/konfluensi memanjang dari Laut Sulu hingga Pulau Luzon, serta dari Samudra Pasifik utara Papua Barat menuju timur Filipina. Jalur konvergensi lain terpantau dari pesisir barat daya Bengkulu–Sumatera Selatan; pesisir selatan Jawa Timur–Jawa Barat; Selat Makassar bagian selatan–Kalimantan Selatan; Laut Sulu–Filipina selatan; Teluk Bone–Sulawesi Tengah–Laut Sulawesi; dan dari Laut Halmahera menuju Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.

Wilayah Berpotensi Hujan

Intensitas

  • Hujan sedang–lebat: Sepanjang jalur konvergensi.
  • Hujan lebat–sangat lebat: Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku.
  • Hujan sedang: Palembang, Pangkal Pinang, Sorong.
  • Hujan ringan: Medan, Bengkulu, Jambi, Palu, Mamuju, Kupang, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke.
  • Hujan petir: Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Ternate, Nabire.

Peringatan Banjir Pesisir

BMKG mengimbau kewaspadaan di pesisir berikut karena potensi banjir/rob:

  • Sumatera Utara
  • Kepulauan Riau
  • Bangka Belitung
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jawa Tengah & Jawa Timur
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur
  • Kalimantan Selatan & Kalimantan Barat
  • Sulawesi Utara

Prakiraan Kota-Kota Besar (YouTube BMKG)

Sumatera

  • Berawan: Banda Aceh
  • Berawan Tebal: Padang
  • Hujan Ringan: Medan
  • Potensi Hujan Petir: Pekanbaru, Tanjung Pinang
  • Hujan Sedang: Palembang, Pangkal Pinang
  • Hujan Petir: Bandar Lampung

Jawa

  • Berawan: Yogyakarta
  • Berkabut: Surabaya
  • Hujan Ringan: Jakarta, Serang, Bandung

Bali & Nusa Tenggara

  • Cerah Berawan: Kupang
  • Berawan Tebal: Mataram
  • Hujan Ringan: Denpasar

Kalimantan

  • Hujan Ringan: Pontianak, Palangkaraya, Samarinda
  • Potensi Hujan Petir: Tanjung Selor, Banjarmasin

Sulawesi

  • Berawan Tebal: Makassar, Kendari, Gorontalo
  • Hujan Ringan: Palu, Mamuju

Indonesia Timur

  • Hujan Ringan: Ambon, Manokwari, Jayapura, Merauke
  • Hujan Sedang: Sorong
  • Potensi Hujan Petir: Ternate, Nabire

Suhu & Angin

  • Suhu maksimum 32–33°C: Mataram, Palangkaraya, Kupang, Pontianak.
  • Angin kencang: Bali, Nusa Tenggara Timur, Aceh.

Peringatan Gelombang Tinggi

Peningkatan angin permukaan > 25 knot diperkirakan di Teluk Karpentaria, Laut Arafuru, pesisir selatan Papua, dan Teluk Koral. Dampaknya, gelombang 2,5–4 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.

Sumber: Channel YouTube resmi BMKG. Informasi ini untuk tanggal prakiraan Jumat, 22 Agustus 2025. Selalu cek pembaruan resmi BMKG untuk peringatan terbaru. (z-10)



Editor : Gana Buana
