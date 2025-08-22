Prakiraan Cuaca BMKG 22 Agustus 2025: Waspada Hujan Berpotensi Banjir, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem pada Jumat, 22 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan diguyur hujan lebat, disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang berisiko memicu banjir.
Konvergensi/konfluensi memanjang dari Laut Sulu hingga Pulau Luzon, serta dari Samudra Pasifik utara Papua Barat menuju timur Filipina. Jalur konvergensi lain terpantau dari pesisir barat daya Bengkulu–Sumatera Selatan; pesisir selatan Jawa Timur–Jawa Barat; Selat Makassar bagian selatan–Kalimantan Selatan; Laut Sulu–Filipina selatan; Teluk Bone–Sulawesi Tengah–Laut Sulawesi; dan dari Laut Halmahera menuju Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.
BMKG mengimbau kewaspadaan di pesisir berikut karena potensi banjir/rob:
Peningkatan angin permukaan > 25 knot diperkirakan di Teluk Karpentaria, Laut Arafuru, pesisir selatan Papua, dan Teluk Koral. Dampaknya, gelombang 2,5–4 m berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.
