Waspada, Cuaca Ekstrem di 25 Daerah dan Hujan Badai di Perairan Jawa Tengah

CUACA ekstrem masih berpotensi di 25 daerah di Jawa Tengah Rabu (20/8), diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung dan hujan badai di perairan.

Pada pagi cuaca cerah dan berawan, namun. Hujan ringan sudah mulai turun di sejumlah daerah Solo Raya, Jawa Tengah bagian timur, kawasan pegunungan dan dataran tinggi, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan meningkat menjadi sedang-lebat bahkan berpotensi ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir.

Tidak hanya di darat, hujan dan badai juga berpotensi di perairan utara dan selatan Jawa Tengah, sehingga diminta warga beraktivitas di perairan seperti nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang untuk waspada. "Warga di Pantura Jawa Tengah juga diminta waspada banjir rob," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Wahyu Sri Mulyani.

Banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, lanjut Wahyu Sri Mulyani, terjadi karena air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah cukup tinggi hingga mencapai 1,1 meter pada pukul 04.00-08.00 WIB, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Sedangkan gelombang tinggi di perairan utara mencapai 1,25-2,5 meter, menurut Wahyu Sri Mulyani, berpeluang di sejumlah kawasan yakni Pekalongan-Kendal, Semarang-Demak, Jepara, Karimunjawa, Pati-Rembang, sehingga cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran terutama kapal ikan berukuran kecil-sedang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati secara terpisah Rabu (20/8) mengatakan hujan ringan-sedang kembali berpeluang mengguyur seluruh daerah di Jawa Tengah, bahkan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di 25 daerah dengan waktu bervariasi.

Daerah berpotensi cuaca ekstrem di Jawa Tengah, ungkap Farita Rachmawati, yakni di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Menurut Wahyu Sri Mulyani daerah berpeluang hujan ringan-sedang di Jawa Tengah yakni Cilacap, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, Jepara, Demak, Brebes, Surakarta, Semarang, Pekalongan dan Tegal. "Angin bertiup dari arah timur ke selatan berkecepatan 5-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 50-95 persen," tambahnya. (H-2)

