Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Awas, Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan dan Rob di Perairan Utara Jawa Tengah

Akhmad Safuan
23/8/2025 08:16
Awas, Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan dan Rob di Perairan Utara Jawa Tengah
Perairan Barakuda, Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara terlihat cerah berawan pada Sabtu (23/8)(MI/AKHMAD SAFUAN)

CUACA di Jawa Tengah cukup cerah Sabtu (23/8), namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian 0,9-1 meter dan gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah hingga mencapai 4 meter.

Air laut pasang (rob) dengan ketinggian 0,9-1 meter masih tinggi di perairan utara mengakibatkan banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, juga harus diwaspadai gelombang tinggi di perairan selatan mencapai 2,5-4 meter, sedangkan di perairan utara ketinggian gelombang 0,5-1,25 meter.

"Warga di daerah Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati diharapkan tetap mewaspadai banjir rob pada pukul 06.00-10.00 WIB," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Lessy Andari Sabtu (23/8).

Baca juga : Prakiraan Cuaca Sabtu, 16 Agustus 2025, BMKG: Hujan Lebat dan  Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Indonesia 

Banjir rob sebagai dampak terjadinya air laut pasang, lanjut Lessy Andari, selain merendam pemukiman warga, sawah dan tambak di pesisir utara, juga mengakibatkan terganggunya aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah, menurut Lessy Andari, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran, sehingga warga beraktivitasdi  laut seperti kapal nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang untuk mewaspadai hal itu, terutama saat kecepatan angin meningkat hingga diatas 15 knot, meskipun cuaca di perairan cerah dan berawan.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Arif N mengatakan cuaca di Jawa Tengah masih seperti sebelumnya, pada pagi cerah berawan dan berawan, demikian siang, sore hingga awal malam pada umumnya berawan dan hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur sejumlah daerah di kawasan pegunungan, dataran tinggi dan pesisir selatan.

Hujan ringan-sedang mengguyur sejumlah daerah, menurut Arif, berpeluang terjadi di Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Temanggung, Magelang, Bumiayu dan Majenang, sedangkan sejumlah daerah lain hanya hujan ringan tidak merata dengan waktu bervariasi 

"Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 50-95 persen," ujar Arif. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved