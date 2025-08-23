Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 23 Agustus 2025: Hujan di Malam Minggu

Ilustrasi(Antara)

Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang berencana menghabiskan akhir pekan di ibu kota diminta waspada terhadap kondisi cuaca hari ini,Sabtu 23 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Sabtu (22/8) sore hingga malam.

Pada pagi hari, cuaca Jakarta secara menyeluruh diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kondisi itu bertahan hingga siang hari.

Namun, pada sore harinya, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kepulauan Seribu cenderung berawan.

Malam hari, hujan ringan diprakirakan turun di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Adapun, cuaca di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu masih berawan.

Suhu udara diperkirakan berkisar 24-29 derajat Celsius pada pagi hari, meningkat menjadi 27-31 derajat Celsius pada siang hari, dan kembali menurun di kisaran 24-27 derajat Celsius pada malam hari.

Imbauan untuk Masyarakat

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan ringan pada sore hingga malam hari, khususnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat berkendara karena jalanan dapat licin. Selain itu, dengan suhu siang yang cukup terik, masyarakat juga dianjurkan menjaga asupan cairan agar terhindar dari dehidrasi. (Ant/E-3)