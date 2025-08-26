Jawa Barat dan Maluku Waspada Cuaca Ekstrem, ini Prakiraan Cuaca BMKG Selasa, 26 Agustus 2025

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Selasa, 26 Agustus 2025.

Siklon Tropis Kajiki diperkirakan akan bergerak menuju Vietnam dengan intensitas menurun.

Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG Hari ini, 13 Maret 2025: Jawa Barat Waspada Cuaca Ekstrem

Berikut adalah prakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia:

Pulau Sumatera

Berawan: Banda Aceh, Pangkal Pinang

Udara Kabur: Jambi

Hujan Ringan: Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung

Hujan Petir: Pekanbaru

Pulau Jawa

Berawan: Jakarta, Yogyakarta

Berawan Tebal: Serang, Bandung, Semarang

Udara Kabur: Surabaya

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan: Denpasar, Kupang

Hujan Ringan: Mataram

Pulau Kalimantan

Berawan: Pontianak

Hujan Ringan: Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin

Hujan Petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Kendari

Hujan Ringan: Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado

Wilayah Timur Indonesia

Berasap/Kabut: Nabire

Hujan Ringan: Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke

Daerah konvergensi diprediksi memanjang di Samudra Hindia Barat Bengkulu, dari Sumatera Barat hingga Aceh, dari perairan selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat di Malaysia, di Laut Sawu hingga Makassar, dari Timur hingga Laut Flores, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan di Filipina bagian selatan.

Daerah konfluensi diprakirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan.

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di banyak wilayah. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai, terutama di wilayah Maluku dan Papua Pegunungan. Waspadai juga angin kencang di Aceh, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG 20 Agustus 2025: Waspada Hujan Ringan, Petir, dan Gelombang Tinggi

Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 25 knot terpantau di perairan Aceh, Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga selatan Jawa Barat, dan pesisir barat Kalimantan Barat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut.

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di:

Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung

Selat Sunda bagian Selatan

Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT

Waspada juga potensi banjir rob di pesisir:

Sumatera Utara

Kepulauan Riau

Kepulauan Bangka Belitung

Banten, Jawa Barat

DI Yogyakarta

Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

Maluku

Bagi Anda yang tinggal di kota seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu, waspada suhu esok hari yang diprediksi berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius, terutama jika Anda beraktivitas di luar ruangan.

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

Sumber: Youtube BMKG