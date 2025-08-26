Jawa Barat dan Maluku Waspada Cuaca Ekstrem, ini Prakiraan Cuaca BMKG Selasa, 26 Agustus 2025

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Selasa, 26 Agustus 2025.
Siklon Tropis Kajiki diperkirakan akan bergerak menuju Vietnam dengan intensitas menurun.
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
Daerah konvergensi diprediksi memanjang di Samudra Hindia Barat Bengkulu, dari Sumatera Barat hingga Aceh, dari perairan selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat di Malaysia, di Laut Sawu hingga Makassar, dari Timur hingga Laut Flores, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan di Filipina bagian selatan.
Daerah konfluensi diprakirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di banyak wilayah. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai, terutama di wilayah Maluku dan Papua Pegunungan. Waspadai juga angin kencang di Aceh, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 25 knot terpantau di perairan Aceh, Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga selatan Jawa Barat, dan pesisir barat Kalimantan Barat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut.
Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di:
Waspada juga potensi banjir rob di pesisir:
Bagi Anda yang tinggal di kota seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu, waspada suhu esok hari yang diprediksi berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius, terutama jika Anda beraktivitas di luar ruangan.
Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.
