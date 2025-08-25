Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025: Hujan Siang-Malam

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 25 Agustus 2025. Seluruh kawasan ibu kota diramalkan diguyur hujan pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca Jakarta secara keseluruhan akan cerah berawan. Baru pada siang hari, hujan diprediksi akan turun.

Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seriub diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sementara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hujan dengan intensitas sedang.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 23 Agustus 2025: Hujan di Malam Minggu

Pada sore hari, hujan masih berlangsung dengan intensitas yang lebih tinggi secara lebih merata. Hanya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diramalkah hujan dengan intensitas ringan. Kawasan lainnya akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Hujan masih berlanjut hingga malam hari, namun dengan intensitas yang lebih rendah, di semua wilayah ibu kota.

Warga diimbau selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, diharapkan membawa payung atau jas hujan.