Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025: Hujan Siang-Malam

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 25 Agustus 2025. Seluruh kawasan ibu kota diramalkan diguyur hujan pada siang hingga malam hari.
Pada pagi hari, cuaca Jakarta secara keseluruhan akan cerah berawan. Baru pada siang hari, hujan diprediksi akan turun.
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seriub diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sementara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hujan dengan intensitas sedang.
Pada sore hari, hujan masih berlangsung dengan intensitas yang lebih tinggi secara lebih merata. Hanya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diramalkah hujan dengan intensitas ringan. Kawasan lainnya akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.
Hujan masih berlanjut hingga malam hari, namun dengan intensitas yang lebih rendah, di semua wilayah ibu kota.
Warga diimbau selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, diharapkan membawa payung atau jas hujan.
BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem. Berikut prakiraan cuaca di sejumlah daerah, Minggu, 24 Agustus 2025.
Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang berencana menghabiskan akhir pekan di ibu kota diminta waspada terhadap kondisi cuaca hari ini.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota masih diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota diimbau untuk lagi-lagi waspada terhadap cuaca hari ini, Rabu 20 Agustus 2025.
Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang berencana menghabiskan akhir pekan di ibu kota diminta waspada terhadap kondisi cuaca hari ini.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota masih diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota diimbau untuk lagi-lagi waspada terhadap cuaca hari ini, Rabu 20 Agustus 2025.
Masyarakat DKI Jakarta diimbau untuk waspada dengan cuaca pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 18 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved