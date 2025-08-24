Prakiraan Cuaca Minggu, 24 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Sejumlah Wilayah di Indonesia

ilustrasi(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem pada Minggu, 24 Agustus 2025. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi di beberapa perairan.

BMKG menyebut adanya bibit siklon tropis 90W di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knots dan tekanan 992 hektopaskal. Bibit siklon ini berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan.

Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudera Pasifik timur Filipina ikut memicu pertumbuhan awan hujan di kawasan Sulawesi hingga Papua Barat. Daerah konvergensi juga terpantau di Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Karimata, Jawa Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah, Laut Arafura, dan Papua Selatan. Kombinasi faktor ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

Wilayah dengan Potensi Cuaca Ekstrem

Hujan lebat–sangat lebat : Papua Tengah, Papua Selatan

: Papua Tengah, Papua Selatan Angin kencang : Nusa Tenggara Timur (NTT)

: Nusa Tenggara Timur (NTT) Gelombang tinggi 2,5–4 meter : Samudera Hindia barat Aceh–Lampung, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudera Hindia selatan Banten–NTT

: Samudera Hindia barat Aceh–Lampung, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudera Hindia selatan Banten–NTT Banjir rob: pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Utara

Prakiraan Cuaca di Kota-Kota Besar

Sumatera: Hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Hujan petir berpotensi di Bengkulu dan Tanjung Pinang.

Hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Hujan petir berpotensi di Bengkulu dan Tanjung Pinang. Jawa : Hujan ringan di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, dan Serang.

: Hujan ringan di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, dan Serang. Bali & Nusa Tenggara : Berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang.

: Berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kalimantan : Hujan ringan di Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Hujan sedang di Tanjung Selor, sementara Pontianak berpotensi hujan petir.

: Hujan ringan di Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Hujan sedang di Tanjung Selor, sementara Pontianak berpotensi hujan petir. Sulawesi : Hujan ringan di Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Hujan petir diperkirakan terjadi di Mamuju.

: Hujan ringan di Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Hujan petir diperkirakan terjadi di Mamuju. Maluku & Papua: Hujan ringan di Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Hujan sedang di Jayapura, serta potensi hujan petir di Nabire.

Suhu udara di beberapa kota seperti Mataram, Kupang, Banjarmasin, dan Palangkaraya diperkirakan cukup terik, berkisar antara 31–33°C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat terjadi, khususnya bagi nelayan dan warga pesisir. Informasi lebih detail dan spesifik per jam dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, maupun akun media sosial resmi BMKG. (P-4)