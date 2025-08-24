Prakiraan Cuaca Minggu, 24 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Sejumlah Wilayah di Indonesia

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem pada Minggu, 24 Agustus 2025. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi di beberapa perairan.
BMKG menyebut adanya bibit siklon tropis 90W di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knots dan tekanan 992 hektopaskal. Bibit siklon ini berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan.
Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudera Pasifik timur Filipina ikut memicu pertumbuhan awan hujan di kawasan Sulawesi hingga Papua Barat. Daerah konvergensi juga terpantau di Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Karimata, Jawa Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah, Laut Arafura, dan Papua Selatan. Kombinasi faktor ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah daerah.
Suhu udara di beberapa kota seperti Mataram, Kupang, Banjarmasin, dan Palangkaraya diperkirakan cukup terik, berkisar antara 31–33°C.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat terjadi, khususnya bagi nelayan dan warga pesisir. Informasi lebih detail dan spesifik per jam dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, maupun akun media sosial resmi BMKG. (P-4)
