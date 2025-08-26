Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025: Cerah Seharian

Andhika Prasetyo
26/8/2025 05:24
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025: Cerah Seharian
Ilustrasi(Antara)

Setelah diterpa hujan dengan cukup intens pada Senin (25/8), DKI Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025, akan memiliki cuaca yang bersahabat. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seluruh kawasan ibu kota akan cerah berawan sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca meskipun prakiraan BMKG menunjukkan kondisi cerah berawan di sejumlah wilayah. Cuaca cerah bukan berarti bebas dari potensi perubahan mendadak, terutama saat memasuki masa peralihan musim yang sering ditandai dengan hujan lokal dan angin kencang.

BMKG mengingatkan bahwa cuaca cerah berawan kerap menimbulkan rasa aman berlebihan sehingga sebagian masyarakat mengabaikan langkah antisipasi. Padahal, awan konvektif bisa terbentuk dalam waktu singkat dan memicu hujan deras disertai petir di beberapa titik. Kondisi ini perlu diwaspadai khususnya oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, kewaspadaan juga sangat penting. Gelombang tinggi dan perubahan arah angin masih berpotensi terjadi meskipun prakiraan umum menunjukkan langit tampak cerah. Hal yang sama juga berlaku bagi pengguna jalan raya, karena hujan mendadak dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. (E-3)



Editor : Andhika
