Prakiraan Cuaca Senin, 25 Agustus 2025: Waspada Potensi Hujan dan Angin Kencang

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin, 25 Agustus 2025, berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, disertai angin kencang di berbagai wilayah Indonesia.
Bibit Siklon Tropis 93W terpantau di perairan timur Filipina. Sementara itu, Siklon Tropis Kajiki terlihat di Laut Cina Selatan, sebelah timur laut Vietnam, dengan kecepatan angin melebihi 25 knot.
Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Selat Makassar yang membentuk konvergensi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan Selat Makassar bagian selatan.
Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Banten hingga perairan Barat Bengkulu, Jawa Barat hingga Selat Sunda, serta Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.
Di Sulawesi bagian tengah, konvergensi terpantau mulai dari Laut Seram, Papua Selatan hingga Laut Arafura, perairan utara Papua, hingga wilayah pegunungan Papua sampai Papua Barat.
Selain itu, pertemuan angin atau konfluensi juga teridentifikasi di Sumatera bagian tengah dan Laut Natuna.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.
Selain itu, potensi Hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di di Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.
Serta potensi angin kencang terjadi di Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:
Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4m diperkirakan terhadi di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT.
Melalui kanal resmi BMKG, Satriana Roguna, prakirawan BMKG, menyampaikan prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:
BMKG juga memperingatkan suhu diprediksi 31 sampai 33 derajat celcius di Kota Palembang, Pangkalpinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya.
Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat.
Sumber: YouTube BMKG
