Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Senin, 25 Agustus 2025: Waspada Potensi Hujan dan Angin Kencang

Inqilaf Nur Aprilla
25/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca Senin, 25 Agustus 2025: Waspada Potensi Hujan dan Angin Kencang
Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin, 25 Agustus 2025, berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, disertai angin kencang di berbagai wilayah Indonesia. 

Bibit Siklon Tropis 93W terpantau di perairan timur Filipina. Sementara itu, Siklon Tropis Kajiki terlihat di Laut Cina Selatan, sebelah timur laut Vietnam, dengan kecepatan angin melebihi 25 knot.

Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Selat Makassar yang membentuk konvergensi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan Selat Makassar bagian selatan. 

Baca juga : Prakiraan Cuaca Senin, 18 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Banten hingga perairan Barat Bengkulu, Jawa Barat hingga Selat Sunda, serta Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.

Di Sulawesi bagian tengah, konvergensi terpantau mulai dari Laut Seram, Papua Selatan hingga Laut Arafura, perairan utara Papua, hingga wilayah pegunungan Papua sampai Papua Barat.

Selain itu, pertemuan angin atau konfluensi juga teridentifikasi di Sumatera bagian tengah dan Laut Natuna.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Sabtu, 16 Agustus 2025, BMKG: Hujan Lebat dan  Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Indonesia 

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. 

Selain itu, potensi Hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di di Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Serta potensi angin kencang terjadi di Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:

  • Pesisir Sumatera Utara
  • Pesisir Kepulauan Riau
  • Pesisir Kepulauan Bangka Belitung
  • Pesisir Banten
  • Pesisir Jawa Barat
  • Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Pesisir Bali
  • Pesisir Kalimantan Utara
  • Pesisir Kalimantan Selatan

Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4m diperkirakan terhadi di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT.

Melalui kanal resmi BMKG, Satriana Roguna, prakirawan BMKG, menyampaikan prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Wilayah Pulau Sumatera

  • Berawan Tebal: Banda Aceh dan Pekanbaru
  • Potensi Hujan Ringan: Medan, Padang, dan Tanjung Pinang 
  • Potensi Berawan Tebal: Jambi dan Bandar Lampung
  • Hujan Ringan: Palembang dan Pangkalpinang
  • Waspada Potensi Hujan Petir: Bengkulu

Wilayah Pulau Jawa

  • Cerah Berawan: Yogyakarta
  • Berawan Tebal: Surabaya
  • Potensi Hujan Ringan: Serang, Bandung, dan Semarang
  • Potensi Hujan Sedang: Jakarta

Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

  • Berawan Tebal: Denpasar dan Kupang
  • Berawan: Mataram

Wilayah Pulau Kalimantan

  • Berawan Tebal: Banjarmasin
  • Hujan Ringan: Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, dan Pontianak

Wilayah Pulau Sulawesi

  • Berawan Tebal Gorontalo dan Makassar
  • Hujan Ringan: Palu, Manado, dan Kendari
  • Hujan Sedang: Mamuju

Wilayah Pulau Papua

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya dan Merauke
  • Potensi Hujan Sedang: Jayapura

BMKG juga memperingatkan suhu diprediksi 31 sampai 33 derajat celcius di Kota Palembang, Pangkalpinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya. 

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat.

Sumber: YouTube BMKG



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved