Prakiraan Cuaca Senin, 25 Agustus 2025: Waspada Potensi Hujan dan Angin Kencang

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin, 25 Agustus 2025, berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, disertai angin kencang di berbagai wilayah Indonesia.

Bibit Siklon Tropis 93W terpantau di perairan timur Filipina. Sementara itu, Siklon Tropis Kajiki terlihat di Laut Cina Selatan, sebelah timur laut Vietnam, dengan kecepatan angin melebihi 25 knot.

Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Selat Makassar yang membentuk konvergensi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan Selat Makassar bagian selatan.

Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Banten hingga perairan Barat Bengkulu, Jawa Barat hingga Selat Sunda, serta Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.

Di Sulawesi bagian tengah, konvergensi terpantau mulai dari Laut Seram, Papua Selatan hingga Laut Arafura, perairan utara Papua, hingga wilayah pegunungan Papua sampai Papua Barat.

Selain itu, pertemuan angin atau konfluensi juga teridentifikasi di Sumatera bagian tengah dan Laut Natuna.

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.

Selain itu, potensi Hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di di Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Serta potensi angin kencang terjadi di Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:

Pesisir Sumatera Utara

Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Kepulauan Bangka Belitung

Pesisir Banten

Pesisir Jawa Barat

Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta

Pesisir Bali

Pesisir Kalimantan Utara

Pesisir Kalimantan Selatan

Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4m diperkirakan terhadi di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT.

Melalui kanal resmi BMKG, Satriana Roguna, prakirawan BMKG, menyampaikan prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Wilayah Pulau Sumatera

Berawan Tebal: Banda Aceh dan Pekanbaru

Potensi Hujan Ringan: Medan, Padang, dan Tanjung Pinang

Potensi Berawan Tebal: Jambi dan Bandar Lampung

Hujan Ringan: Palembang dan Pangkalpinang

Waspada Potensi Hujan Petir: Bengkulu

Wilayah Pulau Jawa

Cerah Berawan: Yogyakarta

Berawan Tebal: Surabaya

Potensi Hujan Ringan: Serang, Bandung, dan Semarang

Potensi Hujan Sedang: Jakarta

Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan Tebal: Denpasar dan Kupang

Berawan: Mataram

Wilayah Pulau Kalimantan

Berawan Tebal: Banjarmasin

Hujan Ringan: Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, dan Pontianak

Wilayah Pulau Sulawesi

Berawan Tebal Gorontalo dan Makassar

Hujan Ringan: Palu, Manado, dan Kendari

Hujan Sedang: Mamuju

Wilayah Pulau Papua

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya dan Merauke

Potensi Hujan Sedang: Jayapura

BMKG juga memperingatkan suhu diprediksi 31 sampai 33 derajat celcius di Kota Palembang, Pangkalpinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat.

Sumber: YouTube BMKG