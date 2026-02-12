Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Atap Stadion Pakansari Berterbangan

Atap stadion Pakansari yang rusak akibat angin kencang.(Dok. MI)

BERBAGAI bencana terjadi di wilayah Kabupaten Bogor selama dua hari berturut-turut. Proses penanganan bencana banjir bandang di Babakan Madang, yang merendam ratusan rumah, pada Rabu (11/2) belum tuntas, angin kencang melanda stadion Pakansari dan bagian tengah Kabupaten Bogor, Cibinong.

Angin kencang merusak sejumlah fasilitas Stadion Pakansari, gedung dan pohon-pohon peneduh bertumbangan. Dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu, ada korban luka. Satu orang penonton mengalami luka karena tertimpa tenda.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan, peristiwa angin kencang cukup berdampak. Meski jeda waktu kejadiannya 15 menit, namun membuat infrastruktur milik Pemkab di Stadion Pakansari mengalami kerusakan.

Baca juga : Angin Kencang Hari Ini Rusak Belasan Rumah di Ciamis dan Pangandaran

Dia menjelaskan, angin datang dari arah selatan, dari Perumahan Hermina, ke laga tangkas, kemudian di sepanjang Dispora. Kemudian sebelah utara gedung Stadion Pakansari.

Kerusakan mulai dari bagian gedung. Diantaranya gedung koperasi yang sedang dibangun mengalami kerusakan yang cukup berat .

"Pohon -pohon peneduh yang ada di sisi Timur, Selatan tumbang. Terparah atap dari Stadion Pakansari di pintu 3, 4, 5 mengalami kerusakan," terangnya, Kamis (12/2).

Baca juga : Angin Kencang Landa Yogyakarta, Dua Orang Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang

"Ada satu korban dari masyarakat penonton dari kegiatan pencak silat. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditangani, dibawa ke fasilitas kesehatan. Ada sobekan di lengan, baret," imbuhnya.

Selain itu, ada 2 (dua) mobil yang rusak. Satu mobil milik pegawai Dispora Kabupaten Bogor, kacanya pecah di bagian samping. Dan satu lainnya milik pengunjung. Kaca bagian depannya pecah.

Untuk penanganannya, Ade menjelaskan langkah pertama adalah mitigasi terlebih dahulu.

"Mendeteksi semuanya, apa yang terjadi kerusakan di lapangan dan kita langsung koordinasi dengan OPD. Sambil membersihkan puing- puing, kita terus memitigasi kondisi yang ada,"jelasnya.

"Kita berharap ini bisa segera terselesaikan, agar aktivitas masyarakat, khususnya olahraga dan lainnya bisa kembali berjalan" tutupnya. (H-3)