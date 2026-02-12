Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Atap Stadion Pakansari Berterbangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BERBAGAI bencana terjadi di wilayah Kabupaten Bogor selama dua hari berturut-turut. Proses penanganan bencana banjir bandang di Babakan Madang, yang merendam ratusan rumah, pada Rabu (11/2) belum tuntas, angin kencang melanda stadion Pakansari dan bagian tengah Kabupaten Bogor, Cibinong.
Angin kencang merusak sejumlah fasilitas Stadion Pakansari, gedung dan pohon-pohon peneduh bertumbangan. Dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu, ada korban luka. Satu orang penonton mengalami luka karena tertimpa tenda.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan, peristiwa angin kencang cukup berdampak. Meski jeda waktu kejadiannya 15 menit, namun membuat infrastruktur milik Pemkab di Stadion Pakansari mengalami kerusakan.
Dia menjelaskan, angin datang dari arah selatan, dari Perumahan Hermina, ke laga tangkas, kemudian di sepanjang Dispora. Kemudian sebelah utara gedung Stadion Pakansari.
Kerusakan mulai dari bagian gedung. Diantaranya gedung koperasi yang sedang dibangun mengalami kerusakan yang cukup berat .
"Pohon -pohon peneduh yang ada di sisi Timur, Selatan tumbang. Terparah atap dari Stadion Pakansari di pintu 3, 4, 5 mengalami kerusakan," terangnya, Kamis (12/2).
"Ada satu korban dari masyarakat penonton dari kegiatan pencak silat. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditangani, dibawa ke fasilitas kesehatan. Ada sobekan di lengan, baret," imbuhnya.
Selain itu, ada 2 (dua) mobil yang rusak. Satu mobil milik pegawai Dispora Kabupaten Bogor, kacanya pecah di bagian samping. Dan satu lainnya milik pengunjung. Kaca bagian depannya pecah.
Untuk penanganannya, Ade menjelaskan langkah pertama adalah mitigasi terlebih dahulu.
"Mendeteksi semuanya, apa yang terjadi kerusakan di lapangan dan kita langsung koordinasi dengan OPD. Sambil membersihkan puing- puing, kita terus memitigasi kondisi yang ada,"jelasnya.
"Kita berharap ini bisa segera terselesaikan, agar aktivitas masyarakat, khususnya olahraga dan lainnya bisa kembali berjalan" tutupnya. (H-3)
Dispora Kabupaten Bogor menginventarisasi kerusakan di Stadion Pakansari setelah hujan deras disertai angin kencang menerbangkan sebagian atap stadion.
ANGIN kencang melanda wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/2) sekitar pukul 15.30 WIB.
Pelatih Mali U-23 Fousseni Diawara memberikan pengakuan atas kualitas timnas Indonesia U-23 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada laga uji coba di Stadion Pakansari
Cari tahu acara apa saja yang seru di Pakansari hari ini! Jadwal lengkap, info penting, dan tips datang ke event terbaru di Pakansari. Jangan sampai ketinggalan! lihat selengkapnya
Sebelumnya di area Stadion Pakansari ini juga Pemkab Bogor menggelar nobar semifinal Piala Asia U-23. Ribuan masyarakat hingga penggemar sepak bola
LEBIH dari 600 warga mengikuti proses rekrutmen massal yang digelar oleh Eiger Adventure di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Keberadaan terowongan ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang sering terjebak kemacetan di jalur penghubung Citayam dan Bojonggede
Simpang siur informasi terkait adanya korban jiwa dalam insiden bencana di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, akhirnya terjawab.
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Punden berundak tersebut merupakan hasil kegiatan delineasi dan inventarisasi potensi cagar budaya yang dilaksanakan selama dua pekan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved