Atap Stadion Pakansari Rusak Dihantam Angin Kencang, Satu Penonton Terluka

(Dok.) (Dok.)

ANGIN kencang melanda wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/2) sekitar pukul 15.30 WIB. Angin yang datang dari arah selatan, tepatnya dari Perumahan Hermina menuju kawasan Laga Tangkas dan Dispora, menyapu sisi utara hingga timur Stadion Pakansari.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, mengungkapkan meski durasi angin hanya sekitar 15 menit, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan terhadap infrastruktur milik Pemkab Bogor.

"Kerusakan mulai dari bagian gedung. Di antaranya gedung koperasi yang sedang dibangun mengalami kerusakan yang cukup berat. Pohon-pohon peneduh di sisi timur dan selatan tumbang. Terparah atap dari Stadion Pakansari di pintu 3, 4, dan 5 mengalami kerusakan," terangnya, Kamis (12/2).

Baca juga : Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Atap Stadion Pakansari Berterbangan

Dampak lain juga menyasar aset kendaraan dan warga di lokasi. Tercatat dua unit mobil mengalami pecah kaca, yakni milik pegawai Dispora dan seorang pengunjung. Selain itu, satu orang penonton kegiatan pencak silat dilaporkan terluka akibat tertimpa tenda yang ambruk.

"Ada satu korban dari masyarakat penonton kegiatan pencak silat. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditangani, dibawa ke fasilitas kesehatan. Ada sobekan di lengan dan baret," imbuh Ade.

Mengenai penanganan, Ade menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah mitigasi dan pendataan menyeluruh. BPBD langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk pembersihan lokasi.

Baca juga : Pendangkalan Bendung dan Penyempitan Sungai Picu Banjir Bandang Babakan Madang

"Mendata semuanya, apa yang terjadi kerusakan di lapangan dan kita langsung koordinasi dengan OPD. Sambil membersihkan puing-puing, kita terus memitigasi kondisi yang ada," jelasnya.

Ade berharap proses pemulihan infrastruktur ini bisa segera terselesaikan agar aktivitas olahraga dan kegiatan masyarakat lainnya di Stadion Pakansari bisa kembali berjalan normal.

Peristiwa ini terjadi saat penanganan banjir bandang masih berlangsung di Babakan Madang yang merendam ratusan rumah sehari sebelumnya. (DD/I-1)