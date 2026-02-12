Hujan-Angin Rusak Stadion Pakansari, Atap di 3 Gate Terlepas

Atap tiga gate di Stadion Pakansari lepas akibat hujan angin, Kamis (12/2).(MI/Dede Susianti)

DINAS Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor menginventarisasi kerusakan di Stadion Pakansari setelah hujan deras disertai angin kencang menerbangkan sebagian atap stadion, Kamis (12/2) siang.

Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan menyebut kerusakan paling banyak terjadi pada atap di area gate 4, gate 5, dan gate 6. Namun, tidak seluruh bagian atap di area tersebut terdampak.

“Yang terbang paling banyak di gate 4 dan gate 5, ada juga di gate 6, tapi tidak semuanya. Ada beberapa bagian yang berlubang,” kata Asnan dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, angin kencang yang berputar di kawasan stadion saat hujan deras membuat sejumlah penutup atap terlepas.

Selain stadion utama, Dispora juga menerima laporan kerusakan di beberapa venue olahraga lain di dalam kompleks Pakansari, termasuk arena tenis dan venue laga tangkas.

“Tadi juga ada laporan dari petugas pengamanan bahwa di venue laga tangkas atapnya jebol. Saat ini semuanya sedang kami inventarisir,” ujarnya.

Dispora, lanjut Asnan, memulai penanganan dengan pengecekan menyeluruh untuk memetakan tingkat kerusakan. Setelah itu, dilakukan pengamanan lokasi dan pembersihan material, terutama pada bagian plafon yang jebol, guna mencegah risiko membahayakan.

“Setelah pengecekan, kami langsung lakukan pembersihan supaya aman dan tidak membahayakan,” katanya.

Asnan memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski sejumlah venue tengah digunakan untuk persiapan kegiatan. Dampak terutama mengenai perlengkapan pertandingan yang sudah terpasang.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Yang ada hanya peralatan pertandingan yang sudah terpasang dan terdampak angin,” kata Asnan.

Dispora Kabupaten Bogor akan melanjutkan pendataan sebagai dasar penanganan lanjutan, sekaligus memastikan seluruh fasilitas olahraga di kawasan Pakansari tetap aman digunakan. (Z-10)