Putin dan Trump Klaim Capai Kesepakatan Awal Akhiri Perang Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku mencapai kesepakatan awal dengan Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina. (Media Sosial X)

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait upaya mengakhiri perang di Ukraina. Meski demikian, Putin tidak merinci isi kesepakatan tersebut. Ia berharap para pemimpin di Kyiv tidak menghalangi proses perdamaian.

Putin kembali menegaskan penyelesaian konflik harus menyentuh akar permasalahan. Ia juga menyinggung pernyataan Trump sebelumnya, yang meyakini bahwa invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022 tidak akan terjadi jika ia masih menjabat sebagai Presiden AS. “Saya setuju,” kata Putin singkat.

Sementara itu, Trump menyebut pertemuannya dengan Putin “sangat produktif”. Meski ia mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk benar-benar mengakhiri perang.

“Kami menyepakati banyak hal penting. Namun, belum ada kesepakatan final hingga semuanya disepakati,” ujar Trump. Ia berencana segera menghubungi NATO dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Menurut Trump, hanya sedikit poin yang masih menjadi perbedaan, dengan satu di antaranya dianggap paling krusial. “Kami belum mencapainya, tapi peluang untuk sampai ke sana sangat besar,” tegasnya. (The Guardian/Z-2)