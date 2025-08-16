Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Thalatie K Yani
16/8/2025 08:22
Putin Undang Trump ke Moskow untuk Putaran Pembicaraan Berikutnya
Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow.(Media Sosial X)

Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow, usai pertemuan keduanya baru-baru ini.

“Next time in Moscow,” ujar Putin sambil tersenyum, setelah Trump menyampaikan pernyataan singkat berdurasi hanya tiga menit. Trump menanggapi undangan itu dengan nada bercanda, “Itu menarik. Saya mungkin akan mendapat sedikit sorotan karenanya, tapi saya bisa melihat kemungkinan itu terjadi.”

Sebelum tiba di Alaska untuk pertemuan tersebut, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa target utamanya adalah mendorong Putin menyetujui gencatan senjata.

“Saya ingin melihat ada gencatan senjata. Saya tidak akan senang jika pulang tanpa itu,” kata Trump. Ia mengakui banyak pihak memperkirakan kesepakatan gencatan senjata baru mungkin tercapai pada pertemuan kedua, namun ia menegaskan ingin hasil konkrit sejak awal. (The Guardian/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
