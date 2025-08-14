Rusia Siapkan Uji Coba Rudal Nuklir jelang KTT Alaska

Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.(Anadolu)

RUSIA diduga tengah mempersiapkan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbaru 9M730 Burevestnik, hanya beberapa hari menjelang pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Alaska.

Menurut dua peneliti asal AS dan seorang sumber keamanan Barat, aktivitas signifikan terdeteksi di lokasi uji Pankovo, Novaya Zemlya, Laut Barents. Analisis citra satelit komersial Planet Labs menunjukkan adanya peningkatan personel, peralatan, kapal dan pesawat yang sebelumnya juga terlihat dalam uji coba rudal Burevestnik.

"Kita bisa melihat semua aktivitas di lokasi uji coba, baik berupa pasokan dalam jumlah besar yang datang untuk mendukung operasi maupun pergerakan di tempat peluncuran rudal," kata Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies seperti dikutip CNBC News Kamis (14/8).

Seorang sumber keamanan Barat membenarkan persiapan ini, sementara Lewis memperkirakan peluncuran dapat dilakukan dalam pekan ini, berpotensi memberi bayangan terhadap KTT Alaska.

Burevestnik, yang oleh NATO diberi kode SSC-X-9 Skyfall, digambarkan Putin sebagai rudal yang tak terkalahkan oleh sistem pertahanan mana pun, dengan jangkauan hampir tanpa batas serta lintasan terbang tak terduga. Namun, sejumlah pakar mempertanyakan kemampuan tersebut dan menyoroti risiko radiasi di sepanjang jalur penerbangannya.

Lewis bersama peneliti CNA, Decker Eveleth, mengungkapkan bahwa citra satelit sejak akhir Juli memperlihatkan adanya tumpukan kontainer, derek, helikopter, serta dua pesawat pengumpul data di pangkalan militer Rogachevo. Situs pelacakan VesselFinder.com juga mendeteksi kapal kargo Teriberka menuju Novaya Zemlya, mengikuti pola serupa dari uji coba sebelumnya.

Pemberitahuan navigasi maritim dan penerbangan Rusia menunjukkan kemungkinan jadwal uji coba antara 9-22 Agustus. Militer Norwegia mengonfirmasi Laut Barents sebagai lokasi utama uji coba rudal Rusia, meskipun tidak merinci jenis amunisinya.

Mantan pejabat pengendalian senjata AS, Tom Countryman, menilai jadwal uji coba semacam ini dapat diatur sesuai pertimbangan politik.

"Terkadang Anda dapat mempercepat atau memperlambat jadwal karena alasan politik," sebutnya.

Catatan dari kelompok advokasi Nuclear Threat Initiative menyebutkan bahwa Burevestnik sejauh ini hanya mencatat dua keberhasilan parsial dari 13 uji coba yang diketahui.

Meski demikian, para analis menilai proyek ini semakin krusial bagi Moskow sejak Trump mengumumkan rencana pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome pada Januari lalu. (Fer/I-1)