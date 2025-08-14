Trump Ancam “Konsekuensi Sangat Berat” Jika Putin Tolak Gencatan Senjata

Presiden Donald Trump menegaskan Rusia akan hadapi konsekuensi sangat berat, jika Presiden Rusia Vladimir Putin tolak gencatan senjata.(Media Sosial X)

PRESIDEN AS Donald Trump menegaskan Rusia akan menghadapi “konsekuensi sangat berat”, jika Presiden Vladimir Putin menolak kesepakatan gencatan senjata dalam perang Ukraina saat pertemuan di Anchorage, Alaska, Jumat (15/8).

Pernyataan itu disampaikan Trump setelah melakukan panggilan video dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa, termasuk PM Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Trump menyebut pertemuan tersebut “sangat baik” dan menegaskan gencatan senjata menjadi prioritas, dengan jaminan tidak akan ada kesepakatan wilayah tanpa persetujuan Kyiv.

Trump mengisyaratkan jika pertemuannya dengan Putin berjalan positif, ia akan segera mendorong pertemuan lanjutan yang melibatkan Zelensky. “Saya ingin melakukannya hampir segera,” ujarnya.

Para pemimpin Eropa menggunakan kesempatan ini untuk memastikan Trump memahami pentingnya menjaga kedaulatan Ukraina dan keamanan Eropa. Mereka menekankan bahwa perundingan hanya dapat berlangsung setelah gencatan senjata, dan Ukraina harus mendapatkan jaminan keamanan yang kuat.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan gencatan senjata 30 hari diikuti pembicaraan substantif. Ia menegaskan posisi Eropa: tidak ada pengakuan hukum atas kepemilikan wilayah Ukraina oleh Rusia, serta strategi transatlantik yang tetap memberikan tekanan terhadap Moskow jika tidak ada kemajuan.

Macron menambahkan tidak ada pembahasan serius mengenai pertukaran wilayah Ukraina-Rusia, dan Trump pun menegaskan hal itu hanya bisa dibicarakan langsung dengan Kyiv. Sejumlah diplomat Eropa menyebut pertemuan tersebut cukup meyakinkan, meski masih ada keraguan apakah Trump akan memegang komitmen tersebut di hadapan Putin.

Meski di depan publik para pemimpin Eropa mendukung KTT Alaska, secara tertutup mereka khawatir Trump akan mengorbankan kedaulatan Ukraina demi memperbaiki hubungan AS-Rusia. Zelensky menegaskan tidak akan menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk, sementara Moskow tetap bersikeras ingin menguasai setidaknya empat wilayah Ukraina, baik lewat meja perundingan maupun kekuatan militer.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan sanksi tambahan atau tarif sekunder terhadap mitra dagang Rusia masih mungkin diberlakukan jika pertemuan Alaska gagal mencapai kesepakatan. Rusia, yang akan mengirim Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov ke pertemuan, menyatakan pembicaraan akan mencakup seluruh isu hubungan bilateral AS–Rusia, bukan hanya soal Ukraina. (The Guardian/Z-2)