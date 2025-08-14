Putin dan Kim Jong Un Bahas Pertemuan dengan Donald Trump

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un komunikasi tentang pertemuan dengan Donald Trump melalui sambungan telepon.(Media Sosial X)

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon, menurut laporan media resmi Rusia, Tass.

Dalam percakapan itu, Putin berbagi informasi kepada Kim terkait pertemuan mendatangnya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia juga kembali menyampaikan terima kasih atas dukungan Pyongyang dalam perang Rusia-Ukraina.

Putin memuji keberanian, kepahlawanan, dan pengorbanan prajurit Tentara Rakyat Korea yang disebut ikut berperan dalam “pembebasan” wilayah Kursk di Rusia. Laporan intelijen Ukraina yang dikutip CNN pada Juli lalu menyebut Korea Utara telah mengirim pasukan dan persenjataan untuk membantu Moskow, bahkan diperkirakan akan menambah hingga 35.000 personel.

Hubungan Moskow-Pyongyang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun lalu yang menjadi dasar pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.

Panggilan telepon ini juga bertepatan dengan peringatan 80 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang. Kedua pemimpin sepakat untuk mempererat komunikasi di masa mendatang. (CNN/Z-2)