Putin dan Kim Jong Un Bahas Pertemuan dengan Donald Trump

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon, menurut laporan media resmi Rusia, Tass.
Dalam percakapan itu, Putin berbagi informasi kepada Kim terkait pertemuan mendatangnya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia juga kembali menyampaikan terima kasih atas dukungan Pyongyang dalam perang Rusia-Ukraina.
Putin memuji keberanian, kepahlawanan, dan pengorbanan prajurit Tentara Rakyat Korea yang disebut ikut berperan dalam “pembebasan” wilayah Kursk di Rusia. Laporan intelijen Ukraina yang dikutip CNN pada Juli lalu menyebut Korea Utara telah mengirim pasukan dan persenjataan untuk membantu Moskow, bahkan diperkirakan akan menambah hingga 35.000 personel.
Hubungan Moskow-Pyongyang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun lalu yang menjadi dasar pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.
Panggilan telepon ini juga bertepatan dengan peringatan 80 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang. Kedua pemimpin sepakat untuk mempererat komunikasi di masa mendatang. (CNN/Z-2)
Kim Yo Jong memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengejar denuklirisasi Korea Utara.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendukung tanpa syarat terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.
KOREA Utara (Korut) menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilancarkan Israel ke Iran, sehingga telah memicu konflik terbuka antar kedua negara sejak Jumat (13/6).
Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un murka saat kapal perang Korea Utara hancur dalam peluncuran yang gagal.
Setidaknya enam laporan unit artileri Rusia yang ditinjau oleh Reuters mendokumentasikan penggunaan antara 50% dan 100% amunisi Korea Utara di Ukraina baru-baru ini tahun ini.
Ketika ditanya apakah konsekuensi tersebut berupa sanksi atau tarif, Trump menolak merinci, hanya mengatakan tidak perlu menjelaskannya.
Melania Trump mengancam akan menggugat Hunter Biden US$1 miliar, karena klaim Melania diperkenalkan ke Trump oleh Jeffrey Epstein.
Presiden Donald Trump menegaskan Rusia akan hadapi konsekuensi sangat berat, jika Presiden Rusia Vladimir Putin tolak gencatan senjata.
Sejumlah pemimpin Eropa optimistis dengan pembahasan gencatan senjata Rusia-Ukraina jelang pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska.
Pasukan Garda Nasional mulai terlihat berpatroli di Washington DC, sehari setelah perintah Presiden AS Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved