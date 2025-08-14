Menjelang KTT Alaska, Lavrov Hadir; Rusia Gencar Tekan Ukraina di Kupiansk dan Donetsk

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KEMENTERIAN Luar Negeri Rusia mengonfirmasi Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov akan menghadiri KTT Alaska, Jumat (15/8). Wakil Direktur Departemen Informasi dan Pers, Alexey Fadeev, menyatakan Moskow berharap pertemuan tersebut dapat membahas berbagai isu, mulai dari krisis Ukraina hingga hambatan dialog bilateral AS-Rusia, yang dinilai penting demi perdamaian dan stabilitas internasional.
"Ya, saya dapat mengonfirmasi keikutsertaan Sergey Lavrov dalam acara ini, yang rencananya akan diselenggarakan di Alaska pada hari Jumat," ujar Fadeev.
Sementara itu, di medan perang, militer Ukraina melaporkan pasukan Rusia gagal menembus pertahanan di kota strategis Kupiansk, timur laut Ukraina. Kupiansk menjadi target penting karena berada di persimpangan dua jalur suplai utama dan memiliki infrastruktur logistik vital, termasuk stasiun kereta. Penguasaan kota ini akan membuka jalan bagi Rusia untuk bergerak lebih jauh ke wilayah Kharkiv.
Sehari sebelumnya, kelompok pemantau medan perang DeepState melaporkan pergerakan Rusia menuju Dobropillia, dekat kota strategis Pokrovsk, serta kemajuan di kota Nykanorivka dan dua desa di selatan Kostiantynivka, wilayah Donetsk. Pejabat Ukraina mengakui adanya infiltrasi kelompok kecil pasukan Rusia di Dobropillia, namun menegaskan belum ada wilayah yang direbut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Moskow berupaya menciptakan kesan Rusia terus maju dan Ukraina kalah, menjelang pertemuan Presiden Vladimir Putin dan Donald Trump di Alaska. Ia memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan operasi ofensif di tiga titik utama: Zaporizhzhia, Pokrovsk, dan Novopavlivka. (CNN/Z-2)
