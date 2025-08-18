Unjuk Kekuatan Jelang Pertemuan Puncak Zelensky-Trump, Rusia dan Ukraina Gencarkan Serangan Drone

Serangan pesawat nirawak Ukraina menyebabkan ledakan di stasiun kereta api di wilayah Voronezh, Rusia.(Media sosial/The Moscow Times)

UKRAINA dan Rusia saling meluncurkan serangan drone, Minggu (17/8) waktu setempat, sehari sebelum Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan tiba di Amerika Serikat untuk berunding dengan Presiden Donald Trump mengenai upaya mengakhiri perang tiga tahun dengan Rusia.

Namun, pertempuran terus berkecamuk di tengah serangkaian langkah diplomatik untuk mengakhiri invasi Moskow.

Angkatan Udara Kyiv mengatakan Rusia menyerang Ukraina dengan 60 Shahed buatan Iran dan peswat nirawak (drone) lainnya, serta sebuah rudal Iskander.

Serangan Rusia menewaskan lima orang di wilayah Donetsk timur pada Sabtu, menurut gubernur setempat Vadym Filashkin.

Di Rusia, Kementerian Pertahanan mengatakan Kyiv meluncurkan 46 pesawat nirawak ke negara itu, sebagian besar di wilayah perbatasan tetapi juga di wilayah Nizhny Novgorod di timur Moskow, ratusan kilometer dari Ukraina.

Pejabat Gubernur wilayah perbatasan Kursk, Alexander Khinstein, mengatakan serangan drone Ukraina menewaskan seorang pria di dalam mobilnya.

Di wilayah Voronezh selatan, Gubernur Alexander Gusev mengatakan seorang pekerja kereta api terluka akibat serangan pesawat nirawak di sebuah stasiun kereta api di wilayah tersebut.

Selama invasi besar-besaran Moskow, yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi, Ukraina telah meluncurkan pesawat nirawak ke Rusia.

Zelensky dijadwalkan tiba di Washington pada Senin (18/8), tiga hari setelah Trump menjamu pemimpin Rusia Vladimir Putin di Alaska untuk berunding.

Setelah pertemuan dengan Putin pada hari Jumat lalu, Trump membatalkan desakannya untuk gencatan senjata di Ukraina dan lebih memilih untuk mengejar kesepakatan damai — sebuah posisi yang telah didorong oleh Moskow.

Zelensky akan bertemu dengan Trump pada Senin untuk mengklarifikasi persyaratan perdamaian atau gencatan senjata yang dibahas Trump secara tertutup dengan Putin. (The Moscow Times/B-3)