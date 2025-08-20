Jenderal AS Gelar Pertemuan dengan Petinggi Militer Eropa Bahas Perdamaian Ukraina

Jenderal Dan Caine dijadwalkan bertemu pemimpin militer Eropa di Washington untuk membahas opsi damai bagi Ukraina. (Media Sosial X)

JENDERAL Dan Caine, pejabat militer tertinggi Amerika Serikat, dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin militer Eropa di Washington pada Selasa malam waktu setempat. Menurut seorang pejabat pertahanan AS, pertemuan tersebut akan membahas opsi terbaik menuju kemungkinan kesepakatan damai bagi Ukraina.

Diskusi tatap muka ini akan menjadi pembuka bagi pertemuan virtual para kepala militer dari 32 negara anggota NATO pada Rabu, yang juga akan dihadiri Caine. Dalam pertemuan itu, Panglima Pasukan NATO di Eropa, Jenderal Alexus Grynkewich, diperkirakan menyampaikan pembaruan mengenai situasi keamanan terkini seiring berlanjutnya upaya diplomasi untuk mengakhiri perang.

Langkah ini terjadi di tengah dorongan besar Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang lebih dari tiga tahun di Ukraina. Pada Senin lalu, Trump mempertemukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih, hanya tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska.

Trump mengklaim bahwa Putin bersedia bertemu Zelensky dan menerima sebagian jaminan keamanan Barat bagi Ukraina. Namun, janji tersebut masih disambut dengan sikap hati-hati oleh Kyiv maupun ibu kota negara-negara Barat, karena banyak rincian yang belum jelas. (AFP/Z-2)