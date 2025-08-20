Trump: Perdamaian Ukraina Bisa Jadi Jalan ke Surga

Presiden AS Donald Trump mengatakan keberhasilan mendamaikan Ukraina bisa meningkatkan peluangnya masuk surga.(Media Sosial X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan nyentrik terkait upaya perdamaian di Ukraina. Dalam wawancara dengan program Fox & Friends pada Selasa (19/8), Trump mengatakan keberhasilan mendamaikan Ukraina bisa meningkatkan peluangnya masuk surga.

“Saya ingin mencoba masuk surga kalau memungkinkan,” ujar Trump. “Saya dengar kabar saya tidak dalam posisi bagus, bahkan ada yang bilang saya ada di paling bawah. Tapi kalau berhasil membawa perdamaian, itu bisa jadi salah satu alasannya.”

Trump, 79, sejak lama menyatakan keinginannya mengakhiri perang Rusia-Ukraina sebagai bagian dari ambisinya meraih Nobel Perdamaian. Sehari sebelumnya, ia menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih, hanya berselang tiga hari setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska.

Meski begitu, banyak pihak meragukan keseriusan janji-janji yang diutarakan Trump maupun Putin, terutama terkait jaminan keamanan untuk Ukraina. Kyiv dan sejumlah ibu kota Eropa masih menyikapinya dengan sangat hati-hati.

Trump bukan tanpa kontroversi. Mantan pengusaha miliarder itu tercatat tiga kali menikah, dua kali dimakzulkan, serta menjadi presiden pertama yang memiliki catatan kriminal, yakni kasus uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.

Narasi Religius

Namun sejak lolos dari percobaan pembunuhan tahun lalu, Trump semakin sering menyelipkan narasi religius dalam pidatonya. Saat pelantikannya Januari lalu, ia bahkan menyatakan dirinya “diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat kembali.”

Dukungan dari kelompok religius konservatif di AS juga semakin memperkuat posisinya. Trump menunjuk Paula White sebagai penasihat rohani resmi dan kerap menggelar doa bersama di Gedung Putih.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa komentar Trump tentang “jalan ke surga” bukan sekadar gurauan. “Saya percaya presiden serius dengan ucapannya. Saya rasa, seperti kita semua, beliau juga ingin masuk surga,” kata Leavitt kepada awak media. (AFP/Z-2)