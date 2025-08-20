Trump Salahkan Ukraina, Rusia Klaim Invasi Hanya untuk Lindungi Penutur Rusia

Donald Trump menilai Ukraina tidak seharusnya memulai perang dengan Rusia karena ketimpangan kekuatan. (Media Sosial X)

PRESIDEN Donald Trump, dalam wawancara telepon dengan Fox News, menyatakan Ukraina seharusnya tidak memulai perang dengan Rusia. Ia menyinggung ketimpangan kekuatan, dengan mengatakan, “Kamu tidak bisa menantang negara yang sepuluh kali lebih besar darimu.”

Trump juga menyinggung wilayah Donbas, meski tidak memberikan detail mengenai tuntutan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, saat ini Rusia telah menguasai sekitar 79% wilayah Donbas.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali menegaskan narasi lama Moskow. Ia mengklaim tujuan Rusia bukanlah merebut wilayah Ukraina, melainkan melindungi penutur bahasa Rusia di Donbas dan Krimea. Lavrov menambahkan, tanpa menghormati “kepentingan keamanan Rusia” serta hak warga Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina, tidak akan ada kesepakatan damai jangka panjang.

Pernyataan Lavrov tersebut mencerminkan dalih serupa yang digunakan Rusia saat menganeksasi Krimea pada 2014 dan ketika menginvasi Georgia pada 2008. Kala itu, Kremlin juga beralasan ingin melindungi etnis Rusia di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. (CNN/Z-2)