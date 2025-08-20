Trump Salahkan Ukraina, Rusia Klaim Invasi Hanya untuk Lindungi Penutur Rusia

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Donald Trump, dalam wawancara telepon dengan Fox News, menyatakan Ukraina seharusnya tidak memulai perang dengan Rusia. Ia menyinggung ketimpangan kekuatan, dengan mengatakan, “Kamu tidak bisa menantang negara yang sepuluh kali lebih besar darimu.”
Trump juga menyinggung wilayah Donbas, meski tidak memberikan detail mengenai tuntutan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, saat ini Rusia telah menguasai sekitar 79% wilayah Donbas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali menegaskan narasi lama Moskow. Ia mengklaim tujuan Rusia bukanlah merebut wilayah Ukraina, melainkan melindungi penutur bahasa Rusia di Donbas dan Krimea. Lavrov menambahkan, tanpa menghormati “kepentingan keamanan Rusia” serta hak warga Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina, tidak akan ada kesepakatan damai jangka panjang.
Pernyataan Lavrov tersebut mencerminkan dalih serupa yang digunakan Rusia saat menganeksasi Krimea pada 2014 dan ketika menginvasi Georgia pada 2008. Kala itu, Kremlin juga beralasan ingin melindungi etnis Rusia di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. (CNN/Z-2)
Rusia menyerang Ukraina dengan 60 Shahed buatan Iran dan peswat nirawak (drone) lainnya, serta sebuah rudal Iskander, sementara Kyiv meluncurkan 46 pesawat nirawak ke negara itu.
Steve Witkoff, utusan kepercayaan Presiden Donald Trump, bertolak ke Moskow untuk bertemu pejabat
ISTANA kepresidenan Rusia, Kremlin, pada Selasa (22/7) mengatakan bahwa Moskow berharap putaran perundingan damai antara Rusia-Ukraina berikutnya akan berlangsung pekan ini.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendukung tanpa syarat terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mungkin memiliki sudut pandangnya sendiri tentang situasi di Ukraina. Akan tetapi bagi Rusia ini soal kepentingan nasional dan masa depan negara.
Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina akan terus berjuang demi kebebasan dan perdamaian yang adil.
Pada akhir 1990-an, dia menilai ada perbedaan antara percaya kepada Tuhan dan agama yang terorganisasi.
Harga bensin di Rusia tembus rekor tertinggi usai serangan drone Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
PRESIDEN AS Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved