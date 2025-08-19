Badai Erin Ancam Pantai Timur AS, Evakuasi Diperintahkan di Outer Banks

Peta wilayah Outer Banks, Carolina Utara, Amerika Serikat.(Dok. Google)

BADAI Erin diperkirakan akan membawa arus balik berbahaya ke sepanjang Pantai Timur Amerika Serikat (AS) pekan ini. Pusat Badai Nasional (NHC) di Miami pada Selasa (19/8) memperingatkan bahwa meskipun badai diperkirakan tidak menghantam daratan secara langsung, wilayah pesisir termasuk Outer Banks, Carolina Utara, harus bersiap menghadapi banjir pesisir. Perintah evakuasi pun sudah dikeluarkan.

Erin, badai Atlantik pertama tahun 2025, sempat melemah menjadi Kategori 3 pada Senin (18/8) malam setelah sebelumnya meledak menjadi Kategori 5 pada Sabtu lalu.

Pada Selasa (19/8) dini hari, badai ini membawa angin maksimum berkecepatan 120 mph (193 km/jam) dan bergerak melambat ke arah barat laut dengan kecepatan 7 mph. Pusat badai berada sekitar 685 mil barat daya Bermuda dan 770 mil tenggara Cape Hatteras.

NHC menjelaskan bahwa badai kategori 3 diklasifikasikan sebagai badai besar karena dapat menimbulkan kerusakan dahsyat. Angin kencang Erin meluas hingga 80 mil dari pusat badai, sementara angin badai tropis menjangkau hingga 230 mil.

Peringatan badai tropis diberlakukan di Kepulauan Turks dan Caicos, Bahama bagian tenggara dan tengah, serta Outer Banks. Selain itu, peringatan gelombang badai juga dikeluarkan untuk pesisir Carolina Utara dengan risiko banjir mengancam jiwa mulai Rabu.

Model spageti prakiraan badai menunjukkan Erin tetap berada di lepas pantai saat bergerak ke utara dan kembali melintasi Atlantik. Sistem tekanan tinggi di Samudra Atlantik serta front dingin diperkirakan akan mengarahkan badai menjauh dari daratan AS. Meski begitu, dampaknya tetap terasa. Ombak diperkirakan mencapai lebih dari 6 meter dengan arus balik yang membahayakan.

"Kondisi laut yang ganas ini kemungkinan akan menyebabkan gelombang pasang dan arus balik yang mengancam jiwa," tulis peringatan NHC.

"Berada di laut bukanlah lingkungan yang aman," tulis Mike Brennan Direktur Pusat Badai Nasional.

Dia menekankan kondisi berbahaya akan berlangsung hampir sepanjang minggu di sebagian besar Pantai Timur. Outer Banks menjadi salah satu wilayah yang paling terancam. Evakuasi wajib diperintahkan untuk Pulau Hatteras dan Pulau Ocracoke.

Badan Meteorologi Nasional memperingatkan bahwa banjir parah bisa merendam jalan utama serta bangunan, membuat akses terputus selama beberapa hari.

Erin terbentuk minggu lalu di barat Cabo Verde dan menjadi badai kelima yang diberi nama pada musim badai Atlantik 2025.

NOAA memperkirakan musim tahun ini akan lebih aktif dari biasanya dengan antara 13 hingga 18 badai bernama, termasuk dua hingga lima badai besar. (H-3)