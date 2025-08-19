Headline
Thalatie K Yani
19/8/2025 06:12
Trump Hubungi Putin di Tengah Pertemuan dengan Zelensky dan Pemimpin Eropa
Donald Trump menghentikan pertemuan dengan Zelensky dan pemimpin Eropa untuk berbicara dengan Putin. Trump siapkan pertemuan langsung demi akhiri perang Rusia-Ukraina.(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sejenak pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin (18/8), untuk melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut laporan CNN yang mengutip sumber di Gedung Putih, para pemimpin Eropa tidak ikut dalam percakapan tersebut. Media Jerman Bild juga melaporkan diskusi dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa akan dilanjutkan setelah Trump berbicara dengan Putin.

Trump kemudian menulis di media sosial, dirinya telah mulai mengatur pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky di lokasi yang masih akan ditentukan. Ia menyebut langkah ini sebagai tahap awal menuju penyelesaian perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir empat tahun.

Ukraina Diminta Serahkan Wilayah Timur, Rusia Lepas Sebagian Wilayah yang Diduduki

“Setelah pertemuan itu berlangsung, kami akan melanjutkan dengan pertemuan trilateral-saya, Presiden Putin, dan Presiden Zelensky,” tulis Trump. Ia menambahkan, pembahasan di Gedung Putih hari itu juga menyinggung jaminan keamanan untuk Ukraina yang akan melibatkan koordinasi antara negara-negara Eropa dan AS.

Dari pihak Rusia, penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov, menyebut percakapan telepon tersebut berlangsung terbuka dan konstruktif selama sekitar 40 menit. Putin, kata Ushakov, mendukung gagasan negosiasi langsung antara delegasi Rusia dan Ukraina.

Meski begitu, Ushakov tidak memastikan apakah Putin setuju dengan format pertemuan bilateral atau trilateral bersama Trump. Ia juga menyampaikan bahwa Putin berterima kasih kepada Trump atas jamuannya saat kunjungan ke Alaska beberapa waktu lalu. (CNN/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
