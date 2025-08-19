Putin Sepakat Bertemu Zelensky dalam Dua Pekan, Trump Fasilitasi Pertemuan

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dikabarkan setuju bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam dua pekan ke depan. Kesepakatan itu tercapai melalui panggilan telepon antara Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Senin (18/8).
Lokasi pertemuan masih belum ditentukan. Merz menekankan pertemuan semacam ini perlu dipersiapkan matang, meski ia meragukan keberanian Putin untuk benar-benar hadir.
Usai bertemu Trump di Gedung Putih, Zelensky menyebut pembicaraan hari itu berjalan hangat dan produktif, berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang sempat diwarnai ketegangan. Ia mengatakan salah satu isu utama yang dibahas adalah jaminan keamanan bagi Ukraina, yang menurutnya akan menjadi “titik awal untuk mengakhiri perang”.
Trump, melalui unggahan di media sosial, mengonfirmasi telah berbicara dengan Putin setelah pertemuan dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa. Ia menyatakan tengah menyiapkan pertemuan antara Putin dan Zelensky, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan trilateral bersama dirinya.
Kremlin juga membenarkan adanya panggilan telepon sekitar 40 menit antara Trump dan Putin di sela-sela pertemuan Gedung Putih. Meski begitu, rincian pembicaraan tidak diungkapkan.
Zelensky menegaskan Ukraina siap bertemu langsung dengan Putin secara bilateral, namun juga terbuka dengan format trilateral bersama Trump. Ia berterima kasih kepada Trump dan para pemimpin Eropa yang hadir, menyebut pertemuan kali ini sebagai yang “terbaik sejauh ini”. (BBC/CNN/Z-2)
Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan darurat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Eropa di Gedung Putih.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, kemarin sore waktu setempat, di Gedung Putih.
Donald Trump menghentikan pertemuan dengan Zelensky dan pemimpin Eropa untuk berbicara dengan Putin. Trump siapkan pertemuan langsung demi akhiri perang Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat.
Rusia menyerang Ukraina dengan 60 Shahed buatan Iran dan peswat nirawak (drone) lainnya, serta sebuah rudal Iskander, sementara Kyiv meluncurkan 46 pesawat nirawak ke negara itu.
HUBUNGAN Hungaria dan Ukraina kembali menegang setelah serangan Ukraina menghantam jaringan pipa minyak utama Druzhba yang menyalurkan pasokan dari Rusia ke Hungaria.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia.
Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan darurat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin Eropa di Gedung Putih.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, kemarin sore waktu setempat, di Gedung Putih.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved