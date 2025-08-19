Badai Erin Menguat Jadi Kategori 4, Ancam Pantai Timur AS dengan Gelombang Pasang Berbahaya

Badai Erin di Amerika Serikat.(Dok. Anadolu Agency)

BADAI Erin Menguat Jadi Kategori 4, Ancam Pantai Timur Amerika Serikat (AS) dengan Gelombang Pasang Berbahaya Badai Erin kini meningkat menjadi badai Kategori 4 dan berpotensi membawa gelombang pasang serta arus deras yang membahayakan jiwa di pesisir timur Amerika Serikat (AS).

Hujan deras dari badai ini mulai melanda Bahama bagian tenggara serta Kepulauan Turk dan Caicos, yang saat ini berada dalam status peringatan badai tropis.

Walaupun diperkirakan tidak akan mendarat langsung di kepulauan tersebut, Erin diperkirakan menurunkan curah hujan hingga 15 sentimeter di wilayah Bahama timur dan Kepulauan Turk dan Caicos.

Erin merupakan badai pertama musim Atlantik 2025. Sabtu lalu, badai ini sempat mencapai kekuatan Kategori 5 setelah bertambah kuat dan semakin dalam secara eksplosif sebelum kemudian melemah dan kembali menguat. Hingga Senin (18/8) malam waktu setempat atau Selasa (19/) dini hari, badai Erin tercatat membawa angin kencang berkecepatan maksimum 210 km/jam saat melintas di timur Bahama.

Di Turks dan Caicos, pemerintah wilayah seberang laut Britania itu menangguhkan layanan publik di pulau terbesarnya serta meminta warga di zona rawan untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi.

Presenter utama BBC Weather, Helen Willetts menyebut Badai Erin saat ini sebagai badai besar.

"Meskipun pada tahap ini diperkirakan tidak akan menghantam daratan secara langsung, badai ini akan membawa hujan lebat, yang dapat menyebabkan banjir bandang, banjir pesisir akibat gelombang badai, kerusakan akibat angin dan arus balik yang berbahaya," katanya seperti dilansir BBC News, Selasa (19/8).

Dia juga menyoroti curah hujan tinggi di wilayah sekitar, termasuk 82 mm dalam 24 jam di Puerto Riko dan 62,3 mm di Anguilla.

Lebih dari 150.000 penduduk Puerto Riko sempat kehilangan listrik setelah jaringan energi rusak akibat terpaan angin. Perusahaan energi Luma menyebut 95% pelanggan sudah kembali mendapat aliran listrik setelah perbaikan darurat.

Pusat Badai Nasional AS (NHC) mengumumkan bahwa hujan terluar dari Erin mulai memengaruhi Bahama. Meskipun badai diperkirakan tidak menghantam secara langsung, otoritas manajemen risiko setempat tetap meminta warga untuk bersiap.

Direktur eksekutif lembaga tersebut, Aarone Sargent, mengingatkan bahwa badai-badai ini sangat fluktuatif dan dapat menyebabkan perubahan pergerakan yang tiba-tiba. Dia mengimbau masyarakat untuk mengetahui lokasi tempat perlindungan terdekat serta memeriksa alternatif jika lokasi utama penuh.

Menurut NHC, pusat badai Erin diperkirakan akan melewati timur Bahama pada hari ini sebelum bergerak menuju jalur antara Bermuda dan pantai timur AS pada pertengahan minggu. Erin diperkirakan tetap menjadi badai besar dan berbahaya dalam beberapa hari ke depan.

Di Carolina Utara, wilayah Outer Banks mulai bersiap menghadapi ombak besar dan hembusan angin kencang. Otoritas setempat telah mengumumkan evakuasi wajib di Pulau Hatteras, dengan peringatan bahwa jalan raya utama penghubung pulau bisa terputus.

Para ahli cuaca juga telah memperingatkan potensi gelombang pasang besar yang dapat berdampak pada hampir seluruh garis pantai timur Amerika Serikat. (H-3)