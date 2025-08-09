Koperasi Perlu Berdayakan Masyarakat dan Majukan Ekonomi Daerah

Ilustrasi(Dok Ist)

KOPERASI perlu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Dengan begitu, keberadaan koperasi turut berperan memajukan ekonomi lokal dan daerah setempat.

"Ini yang jadi komitmen kami. Selain terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, Koperasi Kana menjaga prinsip koperasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat," kata Ketua Koperasi Kana dan President Commissioner Kana Group Jonathan Danang Wardhana saat peresmian gedung Graha Wardhana di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/8).

Ia mengatakan gedung Graha Wardhana bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol dari langkah besar yang akan mendorong berbagai inisiatif dan kolaborasi guna memperkuat sektor-sektor yang dikelola Kana Group.

Baca juga : Sinergi Teknologi dan Industri Hadapi Tantangan Energi

“Graha Wardhana akan jadi pusat kegiatan strategis bagi Koperasi Kana, PT Kana Indonesia Industri, PT Indogula Jayabaya, dan PT Rajagula Indonesia. Di sini, kami akan mengembangkan berbagai program yang berfokus tidak hanya pada keuntungan, tapi juga pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup,” tutur Jonathan.

Ia menjelaskan gedung ini dirancang untuk menjadi pusat inovasi yang mengintegrasikan berbagai lini usaha dalam Kana Group, menciptakan peluang baru sektor ekonomi lokal dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Dengan hadirnya Graha Wardhana, diharapkan bisa memperkuat kolaborasi berbagai perusahaan di bawah naungan Kana Group, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong perkembangan daerah sekitar," kata Jonathan.

Baca juga : Ratusan Perusahaan Berbagai Negara Jalin Bisnis Elektronik

Selain Graha Wardhana, diresmikan proyek besar lainnya yaitu Koperasi Kana Cabang Jambi dan pabrik gula PT Rajagula Indonesia di Kediri. Jonathan menyampaikan pembukaan Koperasi Kana cabang baru di Jambi diharapkan dapat memperkuat sektor koperasi di daerah tersebut dan memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

"Kami melihat potensi besar di Jambi. Kami harap bisa memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga Koperasi Kana jadi bagian upaya besar memperluas dampak positif koperasi di Indonesia dan mendorong inklusi ekonomi di berbagai daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Dirut Rajagula Indonesia Dae Taufic Ramadhan mengatakan kehadiran pabrik gula PT Rajagula Indonesia di Kediri, Jawa Timur, sebagai langkah strategis memperkuat industri gula di Indonesia. Apalagi, pabrik ini tidak hanya akan meningkatkan pasokan gula domestik, tetapi juga turut memberdayakan petani lokal.

“Dengan beroperasinya pabrik ini, kami harap dapat memenuhi kebutuhan gula domestik yang terus meningkat, sambil memperkuat kemitraan dengan petani lokal. Kami ingin membantu meningkatkan hasil pertanian mereka dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” kata Dae.

Selain itu, ucap Dae, pabrik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi pusat inovasi industri gula yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Ketua Forum Koperasi Besar Indonesia Irsyad Muchtar mengapresiasi Koperasi Kana yang turut berperan memajukan koperasi di Indonesia. “Koperasi Kana adalah koperasi yang gigih membuktikan bahwa dia bukan koperasi ecek-ecek. Koperasi yang bergerak pada bisnis riil ini turut memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Apalagi, jelas Irsyad, Koperasi Kana diisi tenaga profesional yang mampu menjawab tantangan bisnis global. “Koperasi Kana tidak hanya mengandalkan model bisnis tradisional, tapi juga memiliki tim terampil dan berpengalaman untuk bersaing di tingkat global,” pungkasnya. (H-2)