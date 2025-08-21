Kolaborasi Vidio Shopping dan Shopee Mendorong Produk dan Konten Lokal Semakin Berjaya di Dalam Negeri

Vidio menghadirkan Vidio Shopping melalui Vidio Affiliate Shopping Ads, bekerja sama dengan Shopee. (Vidio)

VIDIO, platform OTT nomor satu di Indonesia, meluncurkan fitur terbaru Vidio Shopping melalui "Vidio Affiliate Shopping Ads", menjadikannya platform OTT pertama di Indonesia yang mengintegrasikan fitur afiliasi e-commerce langsung ke dalam platform. Berkolaborasi dengan raksasa e-commerce global Shopee, inisiatif ini membuka peluang baru bagi brand lokal dan pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen melalui berbagai tayangan di platform terpercaya.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam evolusi industri OTT, dari sekadar penyedia hiburan menjadi kanal distribusi produk lokal yang efektif. Konten-konten unggulan seperti Premier League, Asmara Gen Z, dan berbagai Vidio Original Series kini menjadi pintu masuk bagi penonton untuk menemukan dan membeli produk yang sesuai kebutuhan, seperti produk kecantikan atau fashion lokal, langsung melalui Shopee tanpa meninggalkan layar.

Inovasi ini mendapat dukungan langsung dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi RI). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo menyatakan:

“Pemerintah melalui Wamenkomdigi, mengapresiasi terobosan Vidio, platform OTT asli karya anak Indonesia, yang berkolaborasi dengan Shopee melalui Vidio Shopping. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam menghubungkan pengalaman menonton dan berbelanja, sekaligus memperkuat industri kreatif dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi digital ASEAN. “

Menurutnya, kehadiran Vidio telah memperkaya konten lokal dan menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat, sementara Shopee terus mendorong pemberdayaan UMKM, pelaku kreatif, dan memperluas akses pasar digital.

“Dengan sinergi yang tepat, Vidio dan Shopee tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, tetapi juga membuka ruang kreativitas, lapangan kerja, serta memperkuat identitas digital bangsa kita. Pemerintah tentu akan selalu hadir memberikan dukungan regulasi yang sehat, agar industri digital tumbuh secara berkelanjutan,” tegas Wamenkomdigi.

Fitur Vidio Shopping mulai tersedia untuk publik pada 25 Juli 2025. Pada fase awal ini, fitur Vidio Shopping hadir dalam skema uji coba bersama 15 brand yang terdiri atas brand lokal dan juga beberapa brand internasional.

"Kolaborasi ini menandai lompatan inovasi dalam lanskap periklanan digital,” ujar Sutanto Hartono, CEO Vidio. “Lewat Vidio Shopping, kami menggabungkan kekuatan konten streaming dengan fitur belanja interaktif dari Shopee, menghadirkan format iklan terintegrasi yang muncul di saat paling relevan, ketika penonton menikmati konten favorit mereka. Kami bangga dapat bermitra dengan Shopee sebagai platform e-commerce terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang monetisasi baru serta menetapkan standar inovasi bagi ekosistem konten dan commerce di tanah air.”

Penonton dapat melihat daftar produk yang terkurasi langsung di tayangan favorit mereka, kemudian akan diarahkan ke halaman penjualan Shopee untuk proses pembelian yang mudah dan cepat. Inovasi ini menjadi contoh nyata bagaimana media hiburan digital dapat memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan dan terukur. (RO/Z-2)