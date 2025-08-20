Rasakan Pengalaman Belanja Lebih Hemat dan Seru dengan Fitur ShopeeVIP

Ilustrasi, belanja online(freepik)

BANYAKNYA pilihan produk menjadi daya tarik utama untuk belanja online. Tren belanja online ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi bisa membuat pengalaman lainnya dalam berbelanja.

Karena itu, pintar berbelanja menjadi kunci agar setiap transaksi bisa jadi lebih hemat dan ShopeeVIP adalah jawabannya!

ShopeeVIP adalah fitur berlangganan dari Shopee yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja lebih praktis dan lebih hemat untuk para pengguna setia. Dengan menjadi anggota ShopeeVIP, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti Gratis Ongkir Instant Tanpa Batas dan Diskon 20% Setiap Hari serta akses gratis ke ChatGPT Plus dari OpenAI.

Keunggulan ShopeeVIP Buat Belanja Makin Hemat & Untung!

Anggota ShopeeVIP dapat menikmati berbagai keuntungan spesial serta pengalaman belanja lebih hemat, mudah, dan istimewa. Lantas, apa saja penawaran menariknya, yuk simak!

Gratis Ongkir Tanpa Batas : Tanpa perlu repot mikirin ongkos kirim setiap kali checkout, kamu bisa belanja lebih bebas dengan voucher Gratis Ongkir yang dapat digunakan di Shopee maupun ShopeeFood. Bikin belanja tetap hemat dan nyaman.

: Tanpa perlu repot mikirin ongkos kirim setiap kali checkout, kamu bisa belanja lebih bebas dengan voucher Gratis Ongkir yang dapat digunakan di Shopee maupun ShopeeFood. Bikin belanja tetap hemat dan nyaman. Diskon 20% Setiap Hari : Jadi anggota ShopeeVIP artinya kamu akan dibanjiri beragam penawaran spesial, hingga Diskon 20% Setiap Hari, yang bikin kebutuhan harian sampai wishlist impian jadi lebih terjangkau.

: Jadi anggota ShopeeVIP artinya kamu akan dibanjiri beragam penawaran spesial, hingga Diskon 20% Setiap Hari, yang bikin kebutuhan harian sampai wishlist impian jadi lebih terjangkau. Keuntungan Tambahan Lainnya: Anggota ShopeeVIP di Indonesia bisa menikmati akses gratis selama tiga bulan ke ChatGPT Plus. Dengan layanan premium ini, pengguna dapat merasakan manfaat ChatGPT yang lebih responsif, stabil, serta akses prioritas ke fitur-fitur eksklusif seperti ChatGPT Agent, yang dapat membantu berbagai kebutuhan mulai dari pekerjaan, ide kreatif, hingga aktivitas sehari-hari.

Tren belanja pintar dengan ShopeeVIP juga sudah diikuti oleh sejumlah artis ternama di Tanah Air. Terlihat dari media sosial kakak beradik ipar ini, Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid. Aurel & Aaliyah turut membagikan pengalaman mereka sebagai pengguna ShopeeVIP di akun sosial medianya. Keduanya menyambut baik, belanja online bukan hanya hemat, tapi juga lebih praktis dan fun setiap hari.

Dalam unggahan tersebut, Mama Nur menyapa para followers,

“Hai Guys! Ada kabar baik nihh…Buat kalian yang suka belanja dan banyak kebutuhan... ini niih yang engga bikin dompet tipiss! Ada yang baru nih, ShopeeVIP! Kalian bisa Nikmatin Voucher Lebih Dari 25 Juta setiap bulan, seperti Gratis Ongkir Instan Tanpa Batas dan Diskon 20% Setiap Hari. Gratis Ongkir Instan Tanpa Batas loh guyss!!! Mantep kannn ShopeeVIP! Cocok banget buat yang banyak kebutuhan dan perlu yang cepat sampai.”

Ikut semangat untuk para followers mendapat keuntungan yang sama, Aurel pun melanjutkan dengan penjelasan bagaimana cara mendaftar sebagai ShopeeVIP.

“Langganan ShopeeVIP gampang banget caranya!! Buka aplikasi Shopee kalian, Tap ShopeeVIP di sini, trus tap Langganan deh Yuk, langganan ShopeeVIP dan nikmati Vouchernya!” Lanjut Aurel

Sedangkan dalam video lainnya, Aaliyah Massaid yang sedang menelepon sang suami, ikut

senang kalau bisa belanja lebih hemat dengan harga langganan yang murah.

“Eh, gapapa aku checkout sekarang? OH IYAA, kan kita udah langganan ShopeeVIP! Cuma Rp14.900/bulan, lebih murah lagi kalo kamu ambil paketnya! Worth it banget lho! Gak cuma itu, Kamu bisa dapetin tambahan voucher jadi makin banyak lagi diskonnya!\!” Langsung aja Tap Langganan”

Unggahan mereka langsung disambut antusias oleh warganet. Berbagai komentar positif bermunculan, mulai dari pujian atas fitur baru ShopeeVIP hingga rasa penasaran untuk mencoba sendiri.

Mau ikut merasakan keuntungan dan keseruan berbelanja online dengan ShopeeVIP, caranya mudah,

Pertama, buka aplikasi Shopee di perangkatmu. Pilih logo ShopeeVIP pada halaman utama Shopee. Kemudian, klik “Langganan” dan bayar dengan ShopeePay. Pastikan saldo ShopeePay-mu mencukupi. Selanjutnya, selesaikan pembayaran. Jika sudah berhasil, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah sukses terdaftar sebagai member ShopeeVIP. Paket ShopeeVIP akan secara otomatis dikreditkan ke halaman “Voucher Saya”. Voucher ShopeeVIP milikmu bisa langsung digunakan untuk belanja berbagai kebutuhan.

Dengan fitur ShopeeVIP, maka pengguna bisa menikmati beragam keuntungan eksklusif, bahkan ada potongan harga juga. Caranya, hanya perlu berlangganan sebesar Rp14.900 per bulannya, dari harga tersebut pengguna akan mendapat banyak manfaatnya dan layanan premium ShopeeVIP. (Z-4)