Mengukur Program Hubungan Publik yang Efektif

(MI/HO)

PENILAIAN hubungan publik (public relations/PR) tidak hanya dilakukan secara kualitatif oleh para ahli komunikasi. Seyogianya pengukuran PR juga menggunakan tingkat keterlibatan (engagement rate) untuk mengukur kinerja outtakes dan penilaian oleh para jurnalis sebagai salah satu pemangku kepentingan dunia komunikasi.

"Validasi tidak hanya dilakukan communication expert, melainkan juga para jurnalis sebagai pelaku earned media dan netizen sebagai target penerima pesan melalui proses data crawling," ungkap Lis Hendriani, Pemimpin Redaksi Majalah Mix MarComm (Swa Group), dalam keterangannya, Sabtu (16/8). Penilaian itu diimplementasikan dalam ajang Indonesia PR of The Year 2025 yang pada tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-18.

Ajang itu diselenggarakan untuk memvalidasi program-program komunikasi dan kepiawaian para praktisi komunikasi di korporasi. Sama seperti tahun sebelumnya, partisipan anugerah tahunan ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu partisipasi aktif (lewat penyebaran flyer call for entries), riset online, dan liputan langsung (oleh jurnalis Mix MarComm), serta pengumpulan data dari para jurnalis media nasional peliput isu-isu bisnis dan korporasi (melalui polling).

Selanjutnya, partisipan untuk PR Program of the Year direviu melalui beberapa tahapan, mulai dari konfirmasi kategori program, evaluasi program oleh para juri (expert), dan pendalaman materi melalui diskusi antara juri dengan para partisipan aktif (Zoom Meeting). Pada saat yang sama, dilakukan survei kepada para jurnalis untuk memilih program Media Relations dan Press Release terbaik serta PR Practitioners of the Year 2025.

"Paralel juga dilakukan pengecekan kinerja program di digital channel dengan Ripple10 Digital Listening Tools dan pemantauan news value dan ad value," papar Lis. Dengan mekanisme penilaian tersebut, PR of the Year 2025 mengukur tiga variabel kinerja program, yaitu output dan outcome yang dilakukan lewat diskusi dan wawancara langsung juri dengan pemilik program dan pengukuran outtakes lewat data crawling oleh Ivosights (pemilik Ripple10 Digital Listening Tools) yang di dalamnya terdapat pengukuran potential impact.

Hasil penilaian dewan juri terhadap program PR direkapitulasi, dicari rerata dan standar deviasinya untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan klasifikasi rating. Khusus untuk The Best Program Media Relations dan The Best Press Release, penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian jurnalis. (I-2)