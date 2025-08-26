Generasi Z Jadi Sasaran Utama Promo Gajian

Headline
Bagi Generasi Z, tanggal gajian sering kali dianggap sebagai momen istimewa. Bukan hanya soal menerima transfer gaji, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberi apresiasi kepada diri sendiri. Survei Jakpat (2024) menunjukkan bahwa 75% Gen Z di Indonesia lebih dahulu mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan yang memberi kepuasan pribadi, seperti kuliner, perawatan kulit, hingga hiburan.
Menyambut momen tersebut, Blibli Payday (BPD) kembali hadir pada 25-27 Agustus 2025 dengan berbagai penawaran menarik. Head of Campaign Blibli, Wilson Kiantoro, mengatakan belanja di masa gajian bukan sekadar transaksi, melainkan ritual kecil yang menghadirkan rasa bahagia.
“Melalui Blibli Payday setiap tanggal 25-27, kami ingin pelanggan merasakan setiap pencapaian kecil, mulai dari mendapatkan produk incaran dengan harga terbaik, bebas ongkos kirim, hingga jaminan kualitas produk asli. Semua ini adalah wujud nyata dari komitmen No BlaBla di Blibli,” ujar Wilson.
Pilihan produk yang dihadirkan pun dekat dengan gaya hidup Gen Z. Untuk penggemar teknologi, tersedia Samsung Galaxy Fold 7 yang mendukung aktivitas multitasking. Tren olahraga padel yang sedang populer juga difasilitasi dengan kehadiran raket Nordicdots dari Padelnesia. Sementara itu, untuk mereka yang memerhatikan penampilan, Blibli menawarkan rangkaian perawatan kulit dari Skintific yang menjaga kulit tetap sehat, bercahaya, dan menambah rasa percaya diri.
Tidak ketinggalan, Blibli juga menyediakan Huawei MatePad 11.5 yang mendukung produktivitas, hiburan, sekaligus gaya hidup digital. Pada periode ini, Blibli memberikan cicilan 0 persen hingga 24 bulan, cashback hingga Rp1 juta melalui program tukar tambah, serta potongan tambahan melalui Blibli Tiket PayLater.
Dengan berbagai penawaran ini, Blibli berharap setiap transaksi belanja dapat menjadi pengalaman menyenangkan sekaligus membawa pencapaian kecil bagi setiap pelanggan, khususnya bagi Gen Z yang menjadikan belanja sebagai bagian dari gaya hidup mereka. (E-3)
