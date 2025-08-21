5 Tips Menikmati Pekerjaan Menjadi Lebih Menyenangkan

Ilustrasi(freepik)

BEKERJA tak selalu menyenangkan, terkadang memuaskan sesekali dan mungkin Anda akur dengan beberapa rekan kerja, tapi “menyenangkan” sering kali terasa jauh dari jangkauan, karena ambisiy terasa terlalu besar sekaligus terlalu kecil.

Pasca era “budaya kerja keras” pada 2010-an dan kelelahan besar-besaran akibat pandemi Covid-19, iklim dunia kerja saat ini dapat dikatakan berada dalam situasi yang ambivalen. Bahkan, terkadang terasa agresif, terlihat dari seringnya pembicaraan tentang “pertempuran” seputar kerja dari rumah. Manajer ingin karyawan kembali ke kantor, sementara karyawan menginginkan fleksibilitas untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Generasi Z, yang kini menjadi kekuatan muda utama di dunia kerja menggantikan milenial, sangat menekankan pentingnya menjaga batasan pribadi dari gangguan teknologi. Sebaliknya, perkembangan AI memicu kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya pengangguran dalam skala besar.

Dunia kerja sedang bergeser, dengan perebutan waktu dan mata pencaharian menjadi fokus utama. Kesenangan jarang menjadi prioritas, namun menurut Bee Groff, sebenarnya itulah yang seharusnya diperhatikan.

Namun, tidak perlu khawatir untuk menghadirkan kesenangan di tempat kerja, Groff membagikan lima tips sederhana berikut ini:

1. Jadikan lebih personal

Banyak hal dianggap “profesional” sebenarnya tidak wajib. Groff menyarankan mempersonalisasi pengalaman kerja dengan benda pribadi di meja, alat tulis unik, mainan fidget, atau pakaian yang membuat bahagia.

2. Saling berbagi dengan rekan kerja Anda

Pengalaman kerja kita sangat dipengaruhi oleh rekan-rekan terdekat. Ia menyarankan agar para pemimpin membangun semangat dan kekompakan tim melalui sesi tanya jawab harian, di mana setiap anggota akan menunjukkan perasaan mereka.

3. Bagikan gaya kerja Anda

Setiap orang memiliki cara kerja yang berbeda, menanyakan preferensi rekan kerja dan berbagi gaya kerja Anda sendiri dapat mengurangi ketegangan dan mempererat hubungan. Ini dapat membantu Anda untuk berdiskusi seperti membantu satu sama lain, atau berbagi keterampilan yang ingin dipelajari.

4. Temukan sedikit kebahagiaan setiap hari

Meskipun menghadapi masa sulit di dalam atau di luar pekerjaan, kita tetap bisa menikmati momen-momen kecil yang menyenangkan. Hal ini bisa berupa menikmati secangkir kopi sebelum rapat yang menegangkan, ataupun berjalan-jalan saat jam istirahat.

5. Pergilah ke tempat yang menyenangkan

Jika semua upaya membuat tempat kerja menyenangkan menjadi gagal, pertimbangkan untuk pindah. Setiap hari yang dihabiskan dalam peran yang tidak cocok hanya membuat waktu Anda yang berharga terbuang.

Membuat pekerjaan lebih menyenangkan tidak hanya tentang produktivitas, melainkan sebagai bentuk merawat diri dan menjalin hubungan yang positif. Namun, apabila lingkungan kerja tidak mendukung selalu ingat bahwa Anda berharga dan berhak memilih tempat atau peran yang menghargai Anda dan waktu. (The Guardian/Z-2)