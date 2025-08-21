Anda Peminum Kopi? Sebaiknya Pilih Kopi Hitam

Ilustrasi(Freepik)

DOKTER lebih menyarankan konsumsi kopi hitam daripada kopi plus gula aren atau latte yang sedang menjadi tren di kalangan Generasi Z, generasi yang lahir antara 1997 hingga 2012.

"Memang lebih bagus kalau black coffee saja, apalagi kalau bikin sendiri," kata Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Daniel Tanubudi, Rabu (20/8).

"Kemarin, saya lihat ada satu penelitian yang sampai lima cup (cangkir) itu masih oke untuk dikonsumsi, tapi di atas itu kemungkinan ada efek-efek yang kurang bagus. Itu black coffee, khusus black coffee," ujar dokter lulusan Universitas Padjajaran Bandung itu.

Daniel menyampaikan bahwa kopi hitam lebih aman bagi kesehatan karena tidak mengandung gula dan pemanis tambahan.

Rutin mengonsumsi kopi manis yang mengandung gula dan pemanis tambahan dapat meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lain, apalagi kalau disertai camilan yang digoreng seperti pisang goreng dan kentang goreng.

Daniel mengemukakan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan kopi dapat membahayakan kesehatan.

Kendati demikian, kandungan kafein dalam kopi bisa merangsang jantung berdetak lebih cepat berdasarkan pantauan pada pasien-pasien Daniel yang tetap minum kopi selama menjalani perawatan di rumah sakit.

"Orang minum kopi kan salah satunya kalau sudah teler, sudah lemas, jadi sedikit merangsang jantungnya berdenyut lebih cepat, sehingga

mungkin membangunkan orang tersebut dari kondisi yang mungkin sudah kelelahan," pungkas Daniel. (Ant/Z-1)