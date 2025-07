Inovasi Digital Sociolla Gaet Gen Z dan Milenial

DI tengah kompetisi yang kian ketat, Social Bella Indonesia (Sociolla) melalui aplikasi superapp Soco meluncurkan serangkaian inovasi strategis untuk menggaet segmen utama mereka generasi Z dan milenia. Secara kolektif kelompok tersebut menyumbang 100% dar(Dok. Social Bella Indonesia)

DI tengah kompetisi yang kian ketat, Social Bella Indonesia (Sociolla) melalui aplikasi superapp Soco meluncurkan serangkaian inovasi strategis untuk menggaet segmen utama mereka generasi Z dan milenia. Secara kolektif kelompok tersebut menyumbang 100% dari basis pengguna aktif mereka dengan proporsi gen Z sebesar 54% dan milenial 46%.

Aplikasi Soco yang kini telah diunduh oleh lebih dari 7 juta pengguna ini menghadirkan pendekatan baru yang menggabungkan personalisasi, teknologi cerdas, serta kekuatan komunitas untuk menjawab kebutuhan konsumen muda yang selektif dan kritis.

Menurut Ghea Yantra selaku SVP Marketing Operations Social Bella, strategi utama SOCO adalah menyatukan pengalaman belanja, ulasan terpercaya, dan komunitas aktif dalam satu aplikasi.

"Sebagai perusahaan berbasis teknologi, kami terus berinovasi untuk menghadirkan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi para beauty enthusiast," katanya dalam keterangan resmi.

"Dengan integrasi fitur commerce, reviu terpercaya, dan komunitas, Soco membantu pengguna untuk enjoy their life to the fullest," imbuhnya.

Menyesuaikan pendekatan dengan gaya belanja Gen Z dan milenial yang berbasis riset dan rekomendasi komunitas, SOCO memperkenalkan dua fitur andalan, yakni Personalized Beauty Profile dan Scan Feature.

Personalized Beauty Profile memungkinkan pengguna membangun profil kecantikan digital mereka, yang kemudian digunakan untuk merekomendasikan produk berdasarkan preferensi, riwayat belanja, hingga gaya hidup. Fitur ini mendorong keputusan belanja yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat.

Sementara itu, Scan Feature memudahkan pengguna dalam memindai barcode produk kecantikan secara langsung, baik di toko fisik maupun online dan secara otomatis mengakses detail produk, ulasan dari komunitas Soco, serta rekomendasi relevan lainnya.

Hingga saat ini, Soco telah mengumpulkan lebih dari 3,5 juta ulasan produk dari berbagai kalangan, termasuk dermatolog, hair stylist, hingga beauty enthusiast. Ulasan-ulasan ini menjadi acuan penting bagi konsumen muda dalam menavigasi dunia kecantikan yang begitu luas. (E-1)