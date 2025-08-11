Brand Lokal Hadirkan Skincare dengan Teknologi Cabai Asia

Bio Beauty Lab memperkenalkan inovasi terbaru mereka di ranah skincare Indonesia melalui peluncuran Capsibright Series. Rangkaian produk ini merupakan produk pencerah kulit pertama di Indonesia yang mengusung bahan aktif dari cabai rawit Asia (Capsicum Fru(Dok. Bio Beauty Lab)

BRAND skincare lokal Bio Beauty Lab memperkenalkan inovasi terbaru mereka di ranah skincare Indonesia melalui peluncuran Capsibright Series. Rangkaian produk ini merupakan produk pencerah kulit pertama di Indonesia yang mengusung bahan aktif dari cabai rawit Asia (Capsicum Frutescens).

Itu merupakan hasil development selama kurang lebih 2 tahun Bio Beauty Lab bekerja sama dengan Venas Consulting, lembaga expert di dunia beauty Indonesia yang dibangun oleh tiga beauty expert Indonesia yaitu Affi Assegaf, Amalia Hayati, dan Vanya Sunanto.

Rangkaian Capsibright Series sendiri hadir dengan dua produk terbaru yaitu Capsibright Elixir Radiance Moisturizer dan Capsibright Elixir Bubbling Mask Cleanser.

Capsibright merupakan hasil ekstraksi dari cabai rawit yang secara ilmiah terbukti mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak, menjadikannya bahan alami unggulan untuk membantu proses pencerahan kulit. Uniknya, setiap produk dalam series ini tidak hanya mengandalkan satu, tetapi menggabungkan tiga brightening agent aktif, menjadikannya terobosan baru dalam industri skincare lokal.

Berbeda dari skincare lainnya, Capsibright memaksimalkan potensi skinfood alami, seperti vitamin C yang membantu proses pencerahan. Kemudian provitamin A dan flavonoid sebagai antioksidan kuat.

Selanjutnya vitamin E untuk menjaga kelembapan kulit. Hingga kemampuan menghambat enzim tyrosinase yang mengurangi pembentukan melanin berlebih yang menyebabkan kulit kusam.

"Capsibright series hadir sebagai bentuk komitmen Bio Beauty Lab untuk terus berinovasi dan mendorong penerapan kombinasi teknologi dan bahan alami paling mutakhir untuk mencapai kulit sehat, cerah, dan alami bagi masyarakat Indonesia," kata Anindhita Hapsari, Representatif Bio Beauty Lab.

"Hadir dengan memaksimalkan berbagai potensi bahan alami yang dekat dengan masyarakat seperti cabai rawit, Bio Beauty Lab bangga bisa menjadi brand lokal pertama yang memformulasikan bahan unik ini sebagai solusi kecantikan yang aman, inovatif, dan efektif," imbuhnya.



Capsibright Elixir Radiance Moisturizer

Moisturizer inovatif dengan fungsi ganda untuk mencerahkan dan merawat kulit sekaligus menjaga kelembapannya secara optimal. Moisturizer ini cocok digunakan pagi dan malam hari untuk hasil kulit yang lebih glowing dan sehat secara menyeluruh.

Diformulasikan dengan kombinasi bahan aktif pilihan. Pertama, plantasens® Berto® CapsiBright untuk menghambat proses melanogenesis dan meningkatkan kecerahan kulit secara alami. Kedua, niacinamide untuk membantu menghambat hiperpigmentasi dan mempercepat proses pencerahan wajah.

Ketiga, cywhite GP yang berfungsi untuk menyamarkan noda hitam serta meratakan warna kulit, menghasilkan tampilan cerah dan merata.



Capsibright Elixir Bubbling Mask Cleanser

Produk multifungsi yang menggabungkan pembersih wajah dan masker dalam bentuk bubble dalam satu langkah praktis. Instant bright dan efek hidrasi ganda cocok digunakan sebagai pembersih harian dan masker mingguan untuk hasil kulit yang lebih lembut, segar, dan tampak lebih cerah seketika.

Ia diperkaya dengan plantasens® Berto® CapsiBright untuk mencerahkan dan merawat kulit tetap sehat serta membantu menghambat pembentukan melanin.

Kemudian CM Glucan yang bekerja menenangkan kulit yang iritasi, merangsang produksi kolagen, mencegah tanda penuaan, dan cocok untuk kulit sensitif.

Lalu allantoin untuk menenangkan dan menjaga kelembapan kulit, memberikan efek hidrasi jangka panjang.

Dengan peluncuran Capsibright Series, Bio Beauty Lab kembali menegaskan perannya sebagai pelopor inovasi skincare lokal berbasis bahan alami. Melalui pemanfaatan ekstrak cabai rawit Asia yang kaya nutrisi, rangkaian ini menawarkan solusi cerah alami yang aman, efektif, dan cocok untuk berbagai jenis kulit.

Rangkaian Capsibright Series saat sudah tersedia dan bisa didapatkan berbagai ecommerce dan toko kecantikan pilihan masyarakat Indonesia. (E-1)