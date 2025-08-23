Investasi Biologis Jangka Panjang dengan Exion dan EMSculpt Neo

Altruva Aesthetic Clinic memperkuat visinya melalui kolaborasi strategis bersama BTL Indonesia dalam sesi khusus bertajuk 'Beyond Surface: Intelligent Skin & Body Regeneration' yang menjadi bagian dari acara Grand Opening Altruva Aesthetic Clinic.(Dok. Altruva Aesthetic Clinic)

SEBAGAI pelopor pendekatan regenerative contouring di Indonesia, Altruva Aesthetic Clinic memperkuat visinya melalui kolaborasi strategis bersama BTL Indonesia dalam sesi khusus bertajuk 'Beyond Surface: Intelligent Skin & Body Regeneration' yang menjadi bagian dari acara Grand Opening Altruva Aesthetic Clinic.

Di bawah kepemimpinan dr. Olivia Aldisa, Altruva Aesthetic Clinic dikenal sebagai Jakarta’s First Regenerative Contouring Clinic, sebuah klinik yang tidak sekadar menawarkan hasil instan, tetapi mengedepankan personalisasi dan efek jangka panjang berbasis regenerasi biologis.

Dalam acara Grand Opening Altruva Aesthetic Clinic ini, turut hadir Jehan Djody, seorang marketing communications professional yang juga seorang active mom. Jehan telah menjalani treatment Exion dan EmSculpt Neo yang dilakukan oleh dr Aldisa.

"Exion dan EmSculpt Neo di Altruva oleh dr. Aldisa benar-benar terasa perubahannya. Kulit wajah lebih sehat, tekstur lebih halus, lebih glowing. Beberapa bagian tubuh pun lebih terbentuk otot sekaligus mengurangi lemak, dan saya happy banget, bahkan teman-teman saya juga ingin melakukannya," ungkap Jehan.

"Pasien saat ini bukan hanya ingin glowing. Mereka ingin regenerasi nyata yang aman, tanpa efek samping jangka panjang," imbuh dr. Olivia Aldisa, Founder & Medical Director Altruva Aesthetic Clinic.

Peluncuran Altruva x Exion by BTL

Dalam sesi kolaboratif ini, Altruva Aesthetic Clinic memperkenalkan Exion, perangkat multiplatform canggih dari BTL dengan teknologi AI-driven Radiofrequency yang secara presisi menargetkan beberapa lapisan kulit, mulai dari dermis dalam hingga permukaan, tanpa rasa sakit dan dengan downtime minimal.

Teknologi ini dikurasi Altruva dalam dua protokol utama yakni Altruva Scar Solver & FractioPro untuk perbaikan tekstur, bekas jerawat, pori besar, dan stretchmark., lalu Altruva Regenerative Laser, dengan teknologi smart microablation yang aman untuk kulit orang Asia, mampu mencerahkan pigmentasi, memunculkan kilau sehat, dan merangsang produksi kolagen serta HA alami secara berkelanjutan.

"Alasan saya memilih Exion bukan hanya karena teknologinya mutakhir, tetapi karena pasien kami sudah sangat paham bahwa perawatan estetika bukan sekadar tampilan luar, melainkan regenerasi menyeluruh. Dan regenerasi sejati tidak bisa diserahkan hanya pada alat, tetapi harus disesuaikan:kapan dilakukan, di lapisan kulit yang mana, untuk siapa, dan bagaimana tekniknya," papar jelas dr. Aldisa.

Tubuh juga butuh rejuvenasi

Sebagai bagian dari pendekatan holistik, Altruva juga memperkenalkan layanan body regenerative contouring melalui Altruva NeoCurve, treatment eksklusif dengan teknologi EmSculpt Neo, solusi mutakhir untuk membentuk otot sekaligus mengurangi lemak secara simultan.

Dr. Aldisa menekankan pentingnya konsep muscle is longevity, terutama bagi perempuan yang memasuki masa perimenopause dan menopause, saat massa otot menurun lebih cepat. Kondisi ini tak hanya berdampak pada bentuk tubuh, tetapi juga memengaruhi metabolisme, daya tahan tubuh, bahkan fungsi kognitif dan stabilitas emosional. Massa otot yang sehat terbukti berperan dalam meningkatkan sirkulasi otak, menjaga keseimbangan hormon suasana hati, serta memperkuat sistem imun melalui produksi myokines.

Dengan EmSculpt Neo, pasien tidak hanya menjalani body contouring, tetapi juga reset biologis yang mendukung kualitas hidup jangka panjang. Ke depannya, perangkat ini juga akan diperluas untuk program wellness recovery, termasuk pengurangan spasme otot dan peningkatan sirkulasi darah.

"Kemitraan kami dengan Dr. Aldisa berangkat dari kepercayaan penuh terhadap keahliannya dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi inovatif BTL, seperti Exion dan Emsculpt Neo, yang telah terbukti secara klinis mampu memberikan hasil efektif dan aman dalam perawatan estetika," kata Jan Valacai, Country Manager BTL Aesthetics Indonesia. (E-1)