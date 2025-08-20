Kembangkan Perawatan Non-invasive, Galleria Rin Dermatology Clinic Gelar Beauty Class

Peluncuran Thermage FLX di Galleria Rin Dermatology Clinic Indonesia yang diharapkan dapat memberi pengalaman dan standar layanan kelas dunia ke banyak pasien di Tanah Air.(Dok. Galleria Rin Dermatology Clinic)

DALAM mendukung misi menjadi klinik terpercaya, Galleria Rin Dermatology Clinic menggelar Beauty Class eksklusif yang berfokus pada perawatan kulit non-invasive, sekaligus meluncurkan mesin Thermage FLX yang terbaru. Acara ini menghadirkan para penggemar perawatan kecantikan, profesional industri, dan ahli untuk mengeksplorasi perkembangan terbaru dalam peremajaan kulit non-invasif.

Harapannya, dengan peluncuran Thermage FLX di Galleria Rin Dermatology Clinic Indonesia, pengalaman dan standar layanan kelas dunia ini dapat dinikmati oleh lebih banyak pasien di Tanah Air.

Beauty Class ini dihadiri oleh dr. Keum DongIn, Direktur Utama dan Advisor dari Galleria Rin Dermatology Clinic dari Korea yang membagikan keahliannya dalam perawatan dermatologi terkini dan teknologi canggih. dr. Keum menekankan pentingnya perawatan yang dipersonalisasi dalam estetika, memastikan bahwa setiap rencana perawatan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien.

Baca juga : Inovasi AI di Dunia Skincare Torehkan Rekor MURI

"Di Galleria Rin Dermatology Clinic, kami selalu berusaha untuk menghadirkan solusi perawatan kulit yang inovatif dan efektif. Thermage FLX adalah teknologi terbaru yang kami perkenalkan untuk memberikan hasil yang optimal dalam peremajaan kulit, tanpa melalui prosedur bedah. Beauty Class ini dilangsungkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk lebih memahami teknologi ini secara langsung, serta melihat bagaimana perawatan ini dapat membawa perubahan signifikan pada kulit mereka," ujar dr. Keum dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (19/8).

Selain sesi mendalam dari dr. Keum, peserta juga mendapat kesempatan untuk menyaksikan demonstrasi langsung perawatan Thermage FLX, memberikan pandangan langsung tentang proses perawatan dan hasilnya yang terlihat segera. Di Beauty Class ini, peserta juga mendapatkan kesempatan langka untuk melihat langsung perawatan Thermage FLX pada probandus, Dianna Indira (57). Setelah menjalani perawatan, Dianna menyatakan kulit wajahnya langsung terasa lebih kencang, dengan tingkat rasa sakit yang hanya 2 dari 10.

"Saya merasa hangat di beberapa bagian wajah saya, dan masalah kulit kendur di area mata saya terasa lebih baik setelah perawatan," katanya.

Baca juga : Glowing Tanpa Operasi, Ini Perawatan Wajah Pilihan Luna dan Maxime

Hal ini memberikan gambaran nyata tentang efek positif dari Thermage FLX. Sebagai distributor resmi Thermage FLX di Indonesia, idsMED Aesthetics menyambut baik kesempatan untuk berkolaborasi dengan Galleria Rin Dermatology Clinic dalam memperkenalkan teknologi skin-tightening non-invasive, Thermage FLX.

Andy Rahardja, Vice President of idsMED Aesthetics, menyampaikan antusiasmenya terkait kolaborasi ini.

"Sebagai distributor resmi Thermage FLX di Indonesia, kami bangga dapat bekerja sama dengan Galleria Rin Dermatology Clinic dalam menghadirkan teknologi ini kepada konsumen di Indonesia. Beauty Class yang dihadirkan Galleria Rin Dermatology Clinic ini merupakan inisiatif yang sangat positif, dan merupakan platform yang tepat untuk mengenalkan Thermage FLX kepada lebih banyak orang," ujarnya.

Sementara itu, Marisa Theresia, Head of idsMED Aesthetics, juga menambahkan, dengan hadirnya Thermage FLX yang merupakan gold standard untuk skin tightening, perawatan ini memberikan solusi yang aman dan efektif untuk peremajaan kulit tanpa memerlukan prosedur bedah.

"Inisiatif Galleria Rin Dermatology melalui Beauty Class ini merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan manfaat Thermage FLX secara langsung ke calon konsumen. Kami percaya bahwa dengan edukasi yang tepat, semakin banyak orang akan tertarik untuk mengeksplorasi perawatan non-invasif terbaik yang ada saat ini," tuturnya.

Kolaborasi antara idsMED dan Galleria Rin Dermatology Clinic menetapkan standar baru dalam perawatan estetika dan membuka jalan bagi inovasi menarik lainnya di industri kecantikan. (Fal/E-1)