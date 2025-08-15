Inovasi AI di Dunia Skincare Torehkan Rekor MURI

Kegiatan tersebut juga dianggap sebagai terobosan Wardah menggabungkan konsep halal beauty, kecanggihan sains dan teknologi, serta keahlian dermatologi.(Dok. Wardah)

BRAND kosmetik Wardah berhasil meraih penghargaan Rekor Muri untuk Pemanfaatan Teknologi AI Terbanyak dalam satu event, yakni Skinverse Clinic 2025 pada 18 Juli–3 Agustus 2025 di Grand Atrium, Kota Kasablanka Mall, Jakarta. Mengusung tema Discover the Non-Invasive Skin Tech Clinic Experience, acara ini menampilkan enam inovasi kecerdasan buatan atau AI mutakhir.

Selama 17 hari penyelenggaraan, Skinverse Clinic 2025 berhasil menarik lebih dari 23.300 pengunjung. Sebanyak 19.600 pengunjung melakukan registrasi melalui QR code, dan 7.760 di antaranya mengikuti beragam skin experiences. Mulai dari The Non-Invasive Skin Tech Clinic Treatment, Wardah Skin Science Class, Wardah AI My Skin ID Blueprint, AI Deep Skin Profiler with Dermatologists, hingga sesi pemeriksaan kulit gratis dengan VTO experience.

Kegiatan tersebut juga dianggap sebagai terobosan Wardah sebagai pionir inovasi di industri kecantikan, menggabungkan konsep halal beauty, kecanggihan sains dan teknologi, serta keahlian dermatologi.

Deputy CEO Paragon Corp Sari Chairunnisa menambahkan, Skinverse Clinic 2025 merupakan misi Wardah mentransformasi industri kecantikan Indonesia. "Ini melalui integrasi AI, Skin Genomic™, dan non-invasive treatment dalam satu ekosistem brand kosmetik halal," katanya dalam keterangan resmi.

Wardah juga menggandeng Perdoski dengan menghadirkan 46 dermatologist bersertifikat, memberikan total 187 jam konsultasi langsung, serta menghadirkan 1.428 sesi skin experiences di treatment pods. Tujuannya guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan skincare yang tepat dan personal, sesuai kebutuhan dan tipe kulit.

Sekretaris Umum Perdoski Herliyani M Purba menilai kolaborasi ini sebagai sinergi nyata dunia medis dan industri kecantikan dalam mengedepankan edukasi berbasis sains. Melalui platform seperti Skinverse Clinic 2025, para dermatologist dapat berperan tidak hanya sebagai praktisi klinis, tetapi juga sebagai edukator digital yang menjangkau masyarakat secara luas.

Sebagai pionir industri kecantikan, Wardah berkomitmen menghadirkan solusi skincare efektif yang sesuai dengan kebutuhan kulit Indonesia. The Non-Invasive Skin Tech Clinic Experience yang dihadirkan merupakan prosedur klinis tanpa rasa sakit, memberikan hasil optimal dengan kenyamanan maksimal dan tanpa downtime, serta didasarkan pada Personalized Skin ID Blueprint. Inovasi ini menjadi jawaban atas permintaan konsumen akan perawatan kulit yang aman, efektif, dan berkelanjutan. (E-1)