Glowing Tanpa Operasi, Ini Perawatan Wajah Pilihan Luna dan Maxime

idsMED Indonesia, selaku distributor resmi Thermage FLX di Indonesia, secara simbolis menyerahkan perangkat Thermage FLX kepada Luna Maya, Brand Ambassador ZAP Premiere.(Dok. Thermage FLX)

PASANGAN selebritas Indonesia, Luna Maya dan Maxime Bouttier, menjadi sorotan setelah melangsungkan pemberkatan di Bali dan kembali menggelar resepsi mewah di Jakarta. Di tengah berbagai persiapan, keduanya memilih Thermage FLX sebagai perawatan wajah andalan mereka untuk tampil cerah atau glowing maksimal di hari spesial.

Dikenal sebagai teknologi peremajaan kulit tanpa operasi, Thermage FLX menggunakan gelombang radio frekuensi (RF) untuk menstimulasi kolagen dari dalam, menghasilkan kulit yang lebih kencang, halus, dan terangkat hanya dalam satu sesi.

Sebagai salah satu perawatan paling populer di dunia kecantikan, Thermage FLX dipilih bukan hanya karena hasilnya cepat terlihat, tetapi juga karena kenyamanannya. Sejumlah alasan mengapa treatment ini begitu digemari karena tanpa operasi, tanpa downtime. Thermage FLX tidak memerlukan sayatan atau suntikan, sehingga bisa langsung kembali beraktivitas setelah perawatan.

Memberi hasil instan dan jangka panjang. Efek lifting dan tightening langsung terasa setelah prosedur dan akan terus membaik hingga 6 bulan ke depan berkat stimulasi kolagen alami. Selain itu juga efektif di area wajah dan tubuh. Tak hanya untuk wajah, Thermage juga bisa digunakan untuk mengencangkan kulit di leher, perut, lengan, dan paha.

Vice President of idsMED Aesthetics Andy Rahardja mengatakan layanan ini aman untuk semua jenis kulit. Didukung dengan teknologi pengukuran otomatis (AccuREP), Thermage FLX mampu menyesuaikan energi RF yang diberikan, membuatnya aman untuk berbagai tipe kulit.

"Thermage FLX adalah perangkat gold standard untuk perawatan skin tightening non-invasif untuk hasil kulit lebih kencang dan youthful. Kami berharap lebih banyak masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat nyata dari teknologi ini," kata Andy dalam keterangan resmi.

idsMED Indonesia, selaku distributor resmi Thermage FLX di Indonesia, secara simbolis menyerahkan perangkat Thermage FLX kepada Luna Maya, Brand Ambassador ZAP Premiere.

Perangkat ini akan secara resmi ditempatkan dan digunakan di Klinik ZAP Premiere, membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap perawatan skin tightening berstandar global.

Luna Maya mengatakan Thermage FLX memberikan hasil yang sangat nyata.

"Sebagai wanita yang aktif dan sering tampil di publik, saya sangat mengandalkan treatment ini untuk menjaga penampilan tetap fresh dan kencang," kata Luna.

Sementara Feriani Chung, selaku Chief Marketing Officer ZAP Clinic menyebut kolaborasi ini adalah langkah untuk menghadirkan perawatan premium yang benar-benar relevan.

"Dengan teknologi dari idsMED dan kepercayaan Luna Maya, Thermage FLX kami hadirkan sebagai pilihan unggulan di ZAP Premiere," ujarnya.

Dengan harga perangkat yang mencapai miliaran rupiah, Thermage FLX bukan sekadar prosedur kecantikan, melainkan investasi terhadap rasa percaya diri dan kualitas hidup jangka panjang. (E-1)