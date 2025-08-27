Marina Beauty Journey 2025 Nobatkan 20 Bintang Marina

Marina, produk perawatan tubuh dan kecantikan 100% Indonesia yang juga dikenal sebagai merek Hand & Body Lotion, sukses menggelar rangkaian kegiatan Marina Beauty Journey 2025.(Dok. Marina)

MARINA, produk perawatan tubuh dan kecantikan 100% Indonesia yang juga dikenal sebagai merek Hand & Body Lotion, sukses menggelar rangkaian kegiatan Marina Beauty Journey 2025. Mengedepankan tema #EmpowerYourShine, kegiatan tahunan yang kini telah memasuki penyelenggaraannya pada tahun ke-15 ini semakin menegaskan komitmen Marina dalam mendorong perempuan muda Indonesia untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi terbaik dalam diri melalui kegiatan positif.

Berbagai kegiatan pengembangan diri pun dihadirkan sebagai rangkaian perayaan Marina Beauty Journey 2025 yang digelar di Belitung pada 20–22 Agustus 2025, mulai dari Beauty Campyang berisi shinetivity class bersama para sosok inspiratif di bidangnya, CSR untuk melestarikan budaya dan pengembangan potensi remaja lokal, hingga malam puncak penobatan 20 Bintang Marina 2025.



Elfia Rahmi, Senior General Manager Brand Consumer Engagement Marina, menjelaskan Marina percaya bahwa Gen Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital dan generasi yang membentuk masa kini.

"Berbekal hal tersebut, Marina Beauty Journey 2025 hadir sebagai ruang inspiratif bagi perempuan muda Indonesia untuk selalu percaya diri, saling menginspirasi, dan berkontribusi positif. Kami meyakini setiap perempuan memiliki keistimewaan untuk menggerakkan dan memberdayakan sesamanya, sehingga mereka dapat tampil percaya diri dan semakin bersinar," ujar Elfia dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (26/8).



Selanjutnya, content creator Luthfi Afansyah dengan kelas 'Crafting Eye-Popping Content', berbagi tips mengubah momen sehari-hari menjadi konten autentik yang menghibur sekaligus menginspirasi. Dari sisi beauty and confidence, MUA profesional Ryan Ogilvy pun turut hadir mengisi kelas 'Level Up Your Beauty' dengan teknik self make-up sebagai sarana berekspresi dan memperkuat karakter diri dengan menggunakan rangkaian produk Marina Glow Ready agar kecantikan Bintang Marina semakin terpancar.

Baca juga : Inovasi AI di Dunia Skincare Torehkan Rekor MURI

Selain itu, peserta pun diajak untuk membangun mindset positif untuk menjadikan platform digital sebagai sarana kreativitas, dan kontribusi positif bagi sesama pada sesi Digital Monetization Class yang diisi oleh Meisya Sallwa, salah satu content creator, penulis buku, sekaligus Bintang Marina 2023, untuk berbagi pengalaman berharga tentang memaksimalkan konten.

Sebagai penutup rangkaian Shinetivity Class, digelar Girls Talk yang dikemas dalam 'Pajamas Party' bersama Naura Azaria, content creator, traveller, sekaligus Bintang Marina 2023, untuk saling berbagi cerita dan inspirasi secara hangat dan penuh keakraban.

Menambah keseruan Beauty Camp Marina Beauty Journey 2025, para Bintang Marina melakukan 'Sunny Body Reset' berupa aktivitas voli pantai dan snorkeling melihat keindahan alam bawah laut Belitung bersama Daffa Wardhana, aktor berbakat Indonesia sekaligus atlet Jiu Jitsu, yang berlangsung di Desa Keciput, Pulau Belitung, dan bekerja sama dengan balai desa yang menaungi sanggar tari setempat.

"Kegiatan CSR ini diawali dengan penyerahan produk perawatan kulit dan kosmetik Marina yang dapat digunakan oleh para penari dan pemain musik saat tampil di pentas budaya, kemudian dilanjutkan sesi belajar menari bersama penari, serta bermain alat musik khas Belitung. Melalui inisiatif ini, Bintang Marina turut berperan dalam pelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan potensi remaja melalui aktivitas seni," tambah Elfia. (Fal/E-1)