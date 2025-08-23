MS Glow Beri Beasiswa pada Dua Anggota Paskibra Istana

MS Glow memberi penghargaan istimewa kepada Aliah Sakira dan Bianca Alessia, anggota paskibra istana yang mendapat kehormatan membawa baki Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 RI.(Dok.MS Glow)

MS Glow kembali memperlihatkan komitmennya sebagai brand kecantikan lokal terdepan dengan menggelar acara Glowcation for Elite Glowbal di Plataran Senayan, Jakarta. Glowcation for Elite Glowbal adalah momentum penting bagi platform Elite Glowbal, wadah resmi bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk menjadi reseller dan affiliate produk MS Glow.

Agenda rutin tahunan ini menjadi wadah untuk mempertemukan lebih dari 150 mitra seller MS Glow, membahas arah transformasi bisnis ke depan, sekaligus merayakan berbagai pencapaian yang telah diraih.

"MS Glow saat ini tengah menjalani proses transformasi bisnis, dengan komitmen untuk terus mendukung para mitra seller memperluas jangkauan pemasaran baik secara online maupun offline. Kami menyiapkan berbagai program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. Acara ini kami harapkan dapat menjadi motivasi baru bagi seluruh mitra untuk terus berkembang bersama MS Glow," ungkap founder MS Glow, Shandy Purnamasari.

Salah satu sorotan utama adalah pemberian penghargaan istimewa kepada Aliah Sakira dan Bianca Alessia, anggota paskibra istana yang mendapat kehormatan membawa baki Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 RI.

Bianca Alessia adalah anggota paskibraka pembawa baki yang bertugas saat pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus 2025, sementara Aliah Sakira bertugas di penurunan bendera. Dua gadis berusia 16 dan 17 tahun ini, menjadi wakil dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Keduanya terpilih dari seleksi yang melibatkan ribuan siswa tingkat SMA dan telah menjalani pelatihan intensif selama dua bulan di Jakarta.

Dalam Glowcation for Elite Glowbal, keduanya resmi diumumkan sebagai Inspirational Brand Ambassador MS Glow.

"Aku senang bisa dipercayakan untuk menjadi pembawa baki bendera, dan sekarang menjadi bagian dari MS Glow, untukku ini sebuah kebanggaan tersendiri," ungkap Bianca Alessia.

Sebagai bentuk apresiasi, Aliah dan Bianca juga menerima beasiswa pendidikan senilai Rp100 juta serta perawatan eksklusif dari MS Glow Beauty selama satu tahun penuh.

"Beasiswa yang diberikan oleh MS Glow akan Aliah gunakan untuk pendidikan di masa depan nanti, juga untuk persiapan masuk Akpol," tambah Aliah Sakira dengan bersemangat.

Kehadiran mereka seakan menjadi simbol bahwa kecantikan sejati tidak hanya terpancar dari penampilan luar, melainkan juga dari dedikasi, prestasi, dan semangat nasionalisme yang diharapkan mampu menginspirasi generasi muda.

Selaras dengan visi besar untuk mencetak satu juta pengusaha perempuan di Indonesia, Elite Glowbal tidak hanya memberikan peluang penghasilan jutaan rupiah setiap bulan, tetapi juga menghadirkan ruang belajar, networking, serta penguatan komunitas yang saling mendukung.

Suasana Glowcation for Elite Glowbal semakin meriah dengan penampilan sejumlah bintang tamu seperti Iis Dahlia, BA MS Glow Lucinta Luna, serta Lina Mukherjee. Kehadiran mereka memberikan hiburan sekaligus menambah semarak kebersamaan para peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara ini juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan MS Glow yang dibangun dengan semangat konsistensi, inovasi, dan dukungan tim yang solid hingga berhasil menjadi salah satu brand kecantikan terbesar di Indonesia.

Sebagai puncak acara, Glowcation for Elite Glowbal menghadirkan gebrakan baru melalui peluncuran produk Redragon Jelly. Produk ini merupakan inovasi terkini MS Glow yang menggabungkan 11 jenis Phyto Stem Cell dengan teknologi PDRN (Polydeoxyribonucleotide) untuk mempercepat regenerasi sel kulit, meningkatkan produksi kolagen, serta mengurangi inflamasi.

Diperkaya dengan Triple Whitening Complex (Niacinamide, Alpha Arbutin, dan Tranexamic Acid), Redragon Jelly dirancang untuk menjadikan kulit lebih cerah merata, lembap, kenyal, dan terlindungi dari tanda-tanda penuaan. Produk ini menghadirkan manfaat menyeluruh mulai dari triple boost age-defence, plump-glass skin, lifting booster, serta menutrisi dan memperkuat skin barrier, namun tetap bertekstur ringan dan membantu tampilan kulit glass skin dan kenyal.

Melalui Glowcation for Elite Glowbal, yang merupakan rangkaian apresiasi, pemberdayaan, dan inovasi, MS Glow memperlihatkan diri sebagai brand skincare lokal yang merawat kecantikan sekaligus menumbuhkan inspirasi dan kekuatan bersama.

Menutup acara, Shandy Purnamasari menyampaikan pesan penuh makna tentang arti kebersamaan di balik kesuksesannya, "Behind every great brand, stand a greater team. Kalau kita bilang kita ini brand besar, di balik brand besar ini butuh support team yang lebih besar lagi yaitu kalian."

Keberlangsungan brand ini bergantung pada hati rekan-rekan yang menjaganya, mencintainya, dan membesarkannya dengan sepenuh jiwa dan raga. Mari kita terus jaga semangat ini, karena bersama kalian, saya percaya MS Glow bukan hanya bertahan, tapi akan terus bertumbuh, bersinar, dan jadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia bahkan dunia. Together we glow, together we grow." (E-1)