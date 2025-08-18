Sentuhan Mustika Ratu di Balik Performa Anggun Paskibraka 2025

Ilustrasi(Dok Mustika Ratu)

PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) turut andil dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Upacara itu berlangsung khidmat dan penuh makna yang berlangsung di Istana Merdeka, Minggu (17/8).



Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tampil sempurna. Di balik penampilan gagah dan anggun 76 anggota Paskibraka Nasional 2025, ada kerja keras yang tidak hanya bertumpu pada fisik dan mental, tetapi juga pada aspek penampilan. Sentuhan penting dalam menjaga performa Paskibraka ini diberikan Mustika Ratu.



Sejak 2023, kemitraan resmi terjalin dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang kini membina Paskibraka Nasional. Peran tersebut hadir sejak masa karantina, melalui prosesi potong rambut sebagai simbol kesiapan, program 1 Hari Bersama Mustika Ratu yang membekali calon paskibraka (capaska) dengan edukasi perawatan diri, kebersihan tubuh, hingga tampil percaya diri di depan publik.



Menjelang upacara, dukungan berlanjut dengan potong rambut terakhir serta layanan tata rias profesional saat pengukuhan hingga momen sakral pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus. Sepanjang karantina, para capaska juga menggunakan rangkaian produk unggulan Mustika Ratu. Bengkoang Series menjaga kulit tetap cerah meski berlatih di bawah terik matahari, sunscreen melindungi dari paparan UV, Hair Care Series merawat kesegaran rambut, sementara Mustika Puteri menjaga tubuh tetap segar dan percaya diri sepanjang hari.



"Melalui keterlibatan di Paskibraka, Mustika Ratu ingin menanamkan kebanggaan, nasionalisme, dan kesadaran akan pentingnya merawat diri sebagai wujud penghormatan terhadap tugas mulia mereka," ujar Direktur PT Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida Anjani dalam keterangan resmi.



Rasa bangga diungkapkan Fitri Atiqah Mahya, anggota paskibraka asal Bangka Belitung.



“Menjadi Paskibraka adalah kehormatan besar. Kami merasa bangga bisa merasakan produk-produk terbaik yang mendukung penampilan kami di momen bersejarah ini,” tuturnya.



Seiring dengan perjalanan Indonesia yang kini menapaki usia ke-80, Mustika Ratu juga telah lebih dari 50 tahun hadir membawa warisan budaya, kecantikan, dan kesehatan ke panggung dunia. Kedewasaan bangsa ini selaras dengan konsistensi Mustika Ratu yang terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai tradisi.



Mengolah kekayaan alam nusantara, Mustika Ratu menghasilkan rangkaian produk jamu, kecantikan, dan kesehatan yang dinikmati masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Dalam semangat HUT RI ke-80, melalui Yayasan Puteri Indonesia, Mustika Ratu berperan aktif melahirkan generasi muda yang cerdas, berdaya saing global, sekaligus berkarakter. (E-4)