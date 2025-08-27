Skincare Inovatif Korea Selatan Hadir di Indonesia

Headline
PT Pacific Merdeka Indonesia untuk kali pertama menghadirkan Dermafirm di Tanah Air. Produk perawatan kulit (skincare) inovatif ini memanfaatkan perpaduan optimal bahan baku murni berkualitas tinggi yang telah dipilih secara cermat melalui penelitian dan pengembangan di Korea Selatan.
Sebagai pelopor dalam industri perawatan kulit, Dermafirm memimpin perkembangan K-beauty secara global melalui pemanfaatan ilmu dermatologis terpercaya dan inovasi kreatif.
"Hari ini adalah hari yang sangat kami nantikan. Akhirnya, setelah persiapan yang cukup panjang, kami dapat memperkenalkan secara resmi Dermafirm ke khalayak di Tanah Air," kata Brand Manager Dermafirm Mia Maurin dalam sesi jumpa pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (26/8) siang.
Mia menjelaskan, Dermafirm merupakan jenama skincare yang telah dikenal di berbagai belahan dunia atas fokusnya pada skincare dermatologis yang berbasis sains. Produk-produknya dirancang dengan teknologi tinggi, bahan-bahan aktif yang aman, dan dengan hasil yang terukur.
"Kami percaya bahwa perawatan kulit bukan soal instan, tetapi tentang konsistensi, formula yang tepat, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan kulit," ujarnya.
"Oleh karenanya, kami yakin, Dermafirm dapat menjadi solusi terpercaya, bukan hanya karena efeknya di permukaan kulit, tetapi karena pendekatannya yang menyeluruh, mulai dari cleansing, treatment, hingga protection. Semuanya berbasis riset dan dermatologi," papar Mia.
Selain peluncuran produk yang mengusung filosofi "Design Your Skin with Science" tersebut, kesempatan ini juga dijadikan sebagai perkenalan misi Dermafirm, yaitu memberikan akses skincare dermatologis premium, yang aman, transparan, dan dipercaya.
"Kami tidak menjanjikan hasil yang instan dalam semalam. Yang kami tawarkan adalah skincare yang bekerja dari dalam, secara bertahap, tetapi dengan formulasi yang minim iritasi serta fokus pada perawatan skin barrier," ucap Mia. (E-1)
