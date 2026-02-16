Teknologi Pengencang Kulit Generasi Terbaru asal Korsel Resmi Masuk Indonesia

Ilustrasi(Dok Istimewa)

INDUSTRI estetika Indonesia kedatangan teknologi pengencang kulit (skin tightening) generasi terbaru asal Korea Selatan, XERF by Cynosure Lutronic. Teknologi medis non-invasif ini resmi melakukan debutnya di Indonesia melalui kolaborasi strategis antara distributor idsMED Aesthetics Indonesia dan Maharva Clinic, Minggu (15/2/2026).

Peluncuran yang digelar di Maharva Clinic Surabaya ini menandai penggunaan pertama teknologi XERF di Tanah Air. Kehadiran teknologi ini menjadi jawaban atas meningkatnya permintaan pasar terhadap prosedur peremajaan kulit premium tanpa bedah dengan waktu pemulihan (downtime) yang minimal.

Adapun, XERF membawa keunggulan sebagai teknologi monopolar Radiofrequency (RF) pertama di dunia yang menggunakan dua panjang gelombang sekaligus, yakni 6,78 MHz dan 2 MHz. Inovasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, yang menjamin standar keamanan dan efektivitasnya secara global.

Clinic Owner Maharva Clinic, Aji Bayu Chandra menjelaskan bahwa pemilihan teknologi ini selaras dengan filosofi kliniknya yang mengutamakan hasil berbasis sains.

"Kombinasi frekuensi ganda ini memungkinkan penghantaran energi tidak hanya lebih dalam, tetapi juga lebih presisi pada area yang membutuhkan. Hasilnya, kulit menjadi lebih halus dan kencang secara optimal namun tetap aman bagi pasien," ujar Aji Bayu melalui keterangannya, Senin (16/2/2026).

Vice President idsMED Aesthetics Indonesia, Andy Rahardja, menilai Indonesia merupakan pasar estetika yang sangat dinamis, terutama pada segmen perawatan non-bedah. Kehadiran XERF diposisikan untuk memperkuat standar layanan estetika nasional agar sejajar dengan tren global.

"Kehadiran XERF adalah bagian dari visi strategis kami untuk menghadirkan teknologi global yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Kami bangga Maharva Clinic menjadi mitra pertama yang mengadopsi standar layanan berbasis sains ini," kata Andy.

Senada dengan itu, Head of Aesthetics idsMED Indonesia, Marisa Theresia, menambahkan bahwa diferensiasi utama XERF terletak pada distribusi energi yang lebih presisi dan kenyamanan bagi pasien selama prosedur berlangsung.

Dengan resminya XERF beroperasi di Surabaya, diharapkan akses masyarakat terhadap teknologi pengencang kulit premium semakin luas. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu destinasi wisata medis dan estetika utama di Indonesia selain Jakarta. (H-2)